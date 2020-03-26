Система «весна-осень» — лекарство для футбола

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сегодня, 11:04

«Соккер.ру» рассказывает о способе спасти национальные чемпионаты.

Перерыв в футбольных чемпионатах и еврокубках затягивается. Если в начале марта казалось, что в начале апреля эпидемия сойдёт на нет, и матчи возобновятся, то сейчас ситуация иная. На возвращение футбола в мае рассчитывают разве что оптимисты. Сейчас больше актуальны дискуссии — доигрывать ли сезон. Или поступить как в хоккее. Отменить и чемпионат мира, и клубные соревнования.

Будем не оптимистами, а реалистами. Даже если получится побороть вирус в апреле, возобновить сезон сразу не получится. Вынужденный простой футболистов непременно скажется на их состоянии. Перед запуском чемпионатов командам нужно будет пройти тренировочные сборы. Это минимум две, а то и три недели. Иначе придётся столкнуться с другой эпидемией — травм. После паузы — нагрузка в ритме Boxing Day. Придётся играть очень часто - два, а то и три раза в неделю. Евро перенесли на год вперёд, но в конце июля стартуют новые чемпионаты. Перед ними надо и отдохнуть, и сборы пройти. Откладывать старты нельзя. Из-за чемпионата Европы. Говорить о качестве футбола в такой спешке не приходится. А ещё матчи будут проходить либо без зрителей, либо при ограниченной аудитории. Риск подцепить что-то на стадионе сохранится. Мэр Бергамо Джорджо Гори не ради красного словца назвал матч «Аталанты» с «Валенсией» «биологической бомбой».

Поэтому если не получится запустить чемпионаты в начале мая, лучше их не запускать вообще. Что тогда делать? Отменить чемпионаты вместе с результатами, как это сделали в хоккее? Или зафиксировать итоги сезона на момент перерыва. Оба варианта плохие. В первом случае, придётся выбросить в мусорный ящик многомесячный труд футболистов и тренеров. Особенно обидно будет «Ливерпулю». Второй путь неизбежно породит разговоры о «неполноценности» или «суррогатности» того или иного чемпиона, о неравных условиях и т.д. И как быть с обменом между лигами? Итальянцы готовы раздуть Серию А до 22 клубов, но это не самая хорошая идея. Особенно в свете будущего чемпионата Европы. Сезон 2020/21 должен будет завершиться не позже, чем в середине мая.

Но есть и третий вариант, который озвучил президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер. А именно. Отправить футболистов в отпуск до июля. Там уже или зараза схлынет или, увы, всему миру точно будет не до футбола. А потом спокойно доиграть чемпионаты, кубки. Да и еврокубки. Следующие сезоны начать в январе, а на время Евро взять большой перерыв. И в 2022 году стартовать тоже в феврале-марте, чтобы доиграть к чемпионату мира. Который, если кто забыл, пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Старая добрая схема «весна — осень», по которой наша страна играла вплоть до 2011 года. И которой остались верны в Швеции, Норвегии и Беларуси. Идеи о целесообразности перехода на такой график иногда возникали и в былые годы. Но быстро покрывались пылью. Столь радикальный перевод футбола в другой ритм был крайне сложен технически.

Но в нынешней обстановке переход от «осень — весна» на «весна — осень» не только упростился. Он может стать тем живительным лекарством для недоигранных сезонов. «Ливерпуль» получит возможность выиграть долгожданный титул, пройдя полную, а не урезанную дистанцию. Обещавшие стать яркими финишные линии в Испании, Италии, Германии, Голландии, Турции будут просто отложены и доиграны в хорошие времена. Интрига не выдохнется. Можно в спокойном ритме завершить еврокубки. Да и в российской Премьер-Лиге ещё не всё ясно.

А ещё наш футбол получает хорошую возможность вернуться к старому, проверенному временем формату. За девять лет мы имели возможность насладиться в полной мере всеми прелестями схемы «осень-весна». Помните, как нам говорили, что реформа поможет нашим клубам в еврокубках, что не будет никакой радости, если первый круг называть вторым, а второй — первым и т.д. Как помогло? Конечно, хорошо, что наши клубы в текущем сезоне столь неудачно выступили в международных турнирах и избежали весенних поездок в инфицированную Европу. Но это частный случай. А так перевод на новую схему не дал никакого положительного эффекта для наших участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Зато проблем нашему футбольному хозяйству добавил. Сколько клубов не смогли пережить эту реформу.

Для Европы с её мягкими зимами может и не имеет значения, какой круг называть первым, а какой вторым. Для нас есть. Конечно, какой-то летний перерыв необходим. Но мерзнуть зимой на лысом и жёстком поле и пропускать благодатные для наших краёв летние деньки — неразумно. И про это не говорит только ленивый. Возможно, перевод на «осень — весну» был неизбежным условием для проведения чемпионата мира. Но мировое первенство уже стало историей. Для чего же российскому футболу хранить верность нетрадиционной, но весьма неудобной формуле? Тем более что сейчас появилась возможность относительно просто вернуться к старой схеме. Можно вместе с остальной Европой, а можно и без неё. Кстати, и увеличить Премьер-Лигу, если уж так неймётся, проще сделать, если чемпионат начинается в марте, а заканчивается в ноябре. Так появляется больше времени проводить встречи в нормальных условиях, а не на льду под снегом.