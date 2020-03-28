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Твиттер сборной России вспомнил матч со Швецией на Евро-2008

вчера, 20:39

Твиттер сборной России в день несыгранного товарищеского матча со Швецией из-за пандемии коронавируса вспомнил о встречах между этими командами в 2008 и 2015 годах:

Сегодня наши парни сыграли бы со Швецией. А здесь были бы их голы. Но все остались дома. Поэтому наслаждаемся старыми.

Напомним, что в 2008 году россияне вышли в четвертьфинал Евро-2008, обыграв шведов со счетом 2:0. В 2015 году национальная команда России с минимальным счетом одолела Швецию, что впоследствии позволило ей напрямую выйти на Евро-2016.

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VIPded
VIPded
вчера в 20:49
С этим долбаным вирусом так мы скоро только в ретро-просмотрах и окажемся...(((
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