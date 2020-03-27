«Плохая девочка»

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сегодня, 18:24

«Соккер.ру» представляет лидера второй Бундеслиги.

За 114 лет своего существования «Арминия» ни разу не выиграла ни один турнир. Лучший результат в чемпионатах – восьмое место, в Кубке – полуфиналы. И то и другое по два раза, причем подряд. В еврокубках «Арминия» также замечена не была. Лишь три футболиста «синих» вызывались в сборную Германии – Вальтер Клаус-Эйлер, Рональд Мауль и Патрик Овомоэла.

Репутация как визитная карточка

Из 57 чемпионатов Бундеслиги билефельдцы участвовали в шестнадцати. Клуб вместе с «Нюрнбергом» держит малопочетный национальный рекорд по числу вылетов и подъемов – семь раз «Арминия» входила в первую Бундеслигу и семь раз её же покидала. После сезона-1970/71, когда «Арминия» фактически торговала своими результатами, за клубом, которому всегда не хватает средств, закрепилась специфическая репутация. Где-то в немецкой прессе промелькнул такой пассаж – «Герта» – «пожилая фрау», «Айнтрахт» (Франкфурт) – «капризная дива», а «Арминия» – «гулящая девка». Вот так.

И всё же немецкий футбол без «Арминии», играющей в очень красивой форме, был бы не полон. Равно как без Дитера Бурденски, Ули Штайна, Вольфганга Кнайба (три прекрасных вратаря), Томаса Хелмера, Сильвио Майснера, Патрика Овомоэлы, Хайко Вестерманна. В Билефельде умеют готовить хороших вратарей, хороших защитников, правда, плодами работы пользуются обычно другие, более состоятельные клубы. Игроков атаки также частенько приглашают в более солидные команды, но они что-то там играют не очень. Зато в Билефельде всегда охотно принимают возвращенцев, да и вообще ветеранам всегда рады. Пришли в середине 90-х старички Штайн, фон Хеезен, Кунтц и Вальтер, результат не замедлил ждать – вернулись в компанию сильнейших, закрепились там. Ушли почтенные ветераны, и «Арминия» вылетела сразу же.

Чем еще знаменита «Арминия»? Своей непредсказуемостью. «Арминцы» способны обыграть любой клуб Бундеслиги — «Бавария» не исключение — равно как и проиграть кому попало. Второе все же случается чаще, но запоминаются все же сенсационные победы. Не участвуя непосредственно в борьбе за награды, «Арминия» нередко вносила свои коррективы в распределение мест в верхушке турнирной таблицы.

На своем стадионе, вот уже четырнадцатый год носящем имя «Шуко-Арена», играет с 1926 года. Смена названия связана с контрактными обязательствами, сия проблема коснулась едва ли половины арен Бундеслиги. Ранее стадион носил имя «Альм», что означает альпийский луг. Когда президент «Арминии» Генрих Паль арендовал земельный участок у фермера по фамилии Лотман, на месте будущего стадиона мирно, как на альпийском лугу, паслись коровы. Поэтому название сразу пришло в голову.

Футболисты и танцоры

В середине 80-х мне довелось прочитать заметку, где утверждалось, что «Арминию» основали выходцы из Армении. Чушь полнейшая. Возможно, автор перепутал немецкий клуб с аргентинским «Депортиво Армениа», там действительно без армян не обошлось. А «Арминия» не имеет ни малейшего отношения к закавказской республике. В девятом году от Рождества Христова нашей эры вождь германских племен Арминий или Арминиус, кому как нравится, разбил в Теубургском лесу легионы римского полководца Квинтилия Вара. Вот в четь легендарного полевого командира и назвали клуб из Билефельда. Сам же город Билефельд был знаменит своим льном, ткачеством и ярмарками, где продавали ткани. Немецкий вариант города Иваново.

И в этом городе невест существовало два клуба для юношей – «Тевтония» и «Терпсихора». Молодые люди учились светским манерам и бальным танцам. Спорт и футбол в частности считались чем-то неприличным, пока в «Терпсихору» не влились два энтузиаста – голландец Альвин Бохлен и Джонни Хеннингсен из Бремервахена. Оба парня пытались объяснить, что ничего непристойного в игре с мячом нет. Идея нашла поддержку у председателя «Тевтонии» Эмиля Шредера, который дал объявление в газетах. На призыв откликнулось 14 любителей ранее невиданной в Билефельде игры. 14 апреля они собрались в ресторане «Модерзон», где обменялись мнениями и договорились снова собраться 3 мая. Тогда и порешили создать футбольный клуб из бывших танцоров. Долго спорили, как называться «Тевтонией» или «Терпсихорой», но остановились на нейтральном – «Арминия». Были выбраны клубные цвета – синий, белый и чёрный, и определен размер членских взносов – одна марка. Через две недели команда принимала боевое крещение с соперником из города Оснабрюк, но результат того исторического матча остался тайной. Известно лишь, что синюю форму найти не успели, пришлось играть в оранжевой экипировке.

Футбол в городе ткачей и ткачих быстро набрал популярность, и появился новый клуб, « ФК Зигфрид». Соперничество длилось полтора года, после чего «Зигфрид» признал себя побеждённым и влился в состав «Арминии», которая через несколько лет стала одной из самых сильных в Вестфалии. В 1922 году «арминцы» стали чемпионами Западной Германии. Вообще-то первое место занял «Кёльн», но в его составе выступал футболист, не имевший права выходить на поле. Поэтому «Кёльну» засчитали поражение, а «Арминии» присудили титул. Но будучи одним из самых сильных клубов в своем регионе, «синие» не добились ничего существенного на общенациональном уровне в период между мировыми войнами. В сборную был делегирован только один футболист – полузащитник Вальтер Клаус-Эйлер, сыгравший две встречи за национальную команду. Первый сборник «Арминии», впоследствии офицер вермахта, закончил свой жизненный путь в 1941 году в Париже.

После войны «Арминия» становилась на ноги довольно долго. В сезоне-1945/46 за билефельдцев выступал незарегистрированный футболист, подлог вскрылся и клуб выгнали в третий дивизион. Оттуда «синие» выбирались довольно тяжело. В сезоне-1949/50 мелькнули в Западной Оберлиге, обыграли сам «Шальке» 4:2 и вылетели. Хождение по мукам продолжалось более 10 лет, и когда было принято решение создать Бундеслигу, то арминцев туда никто не позвал. В 1970 году они туда пробились сами.

Опасный бизнес

В своем дебютном «взрослом» сезоне «Арминия» котировалась невысоко. Перед началом чемпионата 15 из 18 экспертов сказали – «не жилец». Но «синие» барахтались, а на финише вдруг полезли вверх. Обыграли в Гельзенкирхене «Шальке», причем соперники не сильно-то и упирались. Болельщики «горняков» от такой игры плевались и заподозрили что-то нечистое. И не зря. Бывший игрок «Шальке», а в ту пору арминец Вальдемар Сломяны занес своим недавним одноклубникам сорок тысяч марок, чтоб те несильно упорствовали. Потом дали денежек вратарю «Дуйсбурга» Фолькеру Даннеру, но тот оказался кидалой — прикарманил все 60 тысяч, не поделившись с партнёрами. А мужики-то и не знали, обыграли гостей 4:1. Наученные горьким опытом билефельдцы покупали уже трех игроков «Штутгарта» – 45 тысяч и победа со счетом 1:0. Выяснилось, что заносили и «Герте», и «Кайзерслаутерну». В итоге «Арминия» финишировала на 14-м месте и избежала вылета.

Но не только в Билефельде были такие умные. Систему купи-продай ввел торговец экзотическими фруктами, по совместительству президент «Киккерса» из Оффенбаха, обладатель не менее экзотического, чем его товар имени, Хорст-Грегорио Канельяс. Он платил ради спасения своего клуба больше, но участники афёры, не брезгуя брать взятки и от «Киккерса», и от «Арминии», обманули оффенбахцев. На своем 50-летнем юбилее, совпавшем с вылетом «Киккерса», Канельяс взял да и включил плёнку с записью переговоров о взятке. Все тайное стало явным. Скандал выдался очень громким. Кого дисквалифицировали, кого оштрафовали, кого напугали. «Арминию» тоже наказали – аннулировали все результаты в сезоне-1971/72. Во всех столбиках официальной таблицы у билефельдцев зияют нули. Впрочем, эта мера была излишней – «Арминия» с показателями 6 побед, 7 ничьих, 21 поражение, разница мячей 19-49, 19 очков, и так занимала последнее место.

Следующий раз «Арминия» навестила элиту в сезоне-1978/79, наверное с двумя целями – разгромить «Баварию» в Мюнхене 4:0 и явить миру Ули Штайна. Выполнив обе задачи, «Арминия» заняла 16-е место и удалилась. Через год вернулась и не вылетала целых пять сезонов, установив клубный рекорд живучести. Дважды в сезонах 1982/83 и 1983/84 «синие» располагались на восьмом месте, что является наивысшим достижением. Потом вылет и очередное обивание подвалов в купе с такими «прелестями», как долги в 4,5 миллиона марок.

Соскучились?

О существовании такого клуба, как «Арминия», в Бундеслиге вспомнили в 1995 году, когда билефельдцы, тренируемые Эрнстом Мидденторпом, вернулись в компанию сильнейших и бросили там якорь. Не без помощи почтенных старичков – Ули Штайна, Томаса фон Везена, Штефана Кунтца и Фрица Вальтера. Ветераны отыграли год и ушли на пенсию (все, кроме Кунтца), а без них команда вылетела. «Арминия» вернулась через сезон, но запомнилась лишь антирекордом – десять проигрышей подряд. После такой серии не выживают. Через два года «синие» снова почтили первую Бундеслигу своим присутствием, и снова ненадолго. Наконец, в 2004 году «Арминия» вошла всерьёз и надолго. Если бы «команда блондинов» (немало игроков того состава были светловолосыми) удержалась в компании сильнейших, то клубный рекорд живучести был бы перекрыт. Но в очередной раз «не шмогла», и сезон-2009/10 «плохая девочка» провела во второй Бундеслиге.

Прошло одиннадцать лет. «Арминию» изрядно лихорадило. Она вылетала в третью Бундеслигу, возвращалась, снова вылетала. Потом обосновалась во второй Бундеслиге и ни на что не претендовала. Но в текущем сезоне «плохая девочка» уже стала паковать чемоданы в элиту. На момент приостановки чемпионата «Арминия» уверенно шла на первом месте, опережая «Штутгарт» на шесть, а «Гамбург» на семь очков. Назначенный в декабре 2018 года главным тренером Уве Нейхаус уверенно держал руки на штурвале.

Ворота команды защищает вполне квалифицированный голкипер Штефан Ортега, который несмотря на испанскую фамилию, является немцем. Правый защитник — швейцарец Седрик Бруннер, левый Флориан Хартерц. Добротные защитники среднего футбольного возраста. Хартерц в своё время засветился в «Вердере». Пару центральных составляют игрок сборной Швеции Йоаким Нильссон и футболист немецкой молодёжки Амос Пипер. У последнего есть пару предложений из первой Бундеслиги, но пока они остаются без ответа. Опорный полузащитник Мануэль Притль мечтает о сборной Австрии, но для этого «Арминии» нужно подняться в элиту. Выше располагаются выступающий за сборную Фарерских островов Йохан Эндмундссон и Марцелль Хартель. Обычно «арминцы» играют с тремя нападающими. Справа — рождённый в Германии игрок сборной Бенина Себио Суку, слева — Свен Шипплок, хорошо известный по матчам за «Хоффенхайм», либо Кину Штауде. Наконечник атакующего трезубца — Фабиан Клос, уже восемь лет играющий в сине-чёрной униформе «Арминии». Вполне созревшая для подъёма в элиту команда. Но восьмое восхождение может и не состояться по известным всем причинам.