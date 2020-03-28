Математика на службе у «Реала»

1585393182

сегодня, 13:59

«Соккер.ру» вспоминает изрядно забытый турнир.

Чемпионат мира среди клубов придуман вовсе не Йозефом Блаттером. Турнир этот существовал, когда бывший президент ФИФА ещё был швейцарским школьником-старшеклассником. Первый розыгрыш прошёл в 1952 году в столице Венесуэлы Каракасе. Более того, турнир просуществовал до 1975 года.

Другое дело, что после 1957 года малый кубок мира стал проводиться менее регулярно. Паузы стали частыми и длительными. Состав участников тоже менялся. Приезжали уже не сильнейшие клубы, а кто угодно. Появились еврокубки, Межконтинентальный кубок, и в малом чемпионате мира, как ещё называли этот турнир, отпала надобность.

Но в 1952 году идея выявить сильнейший клуб мира была свежа и актуальна. Конечно, состав участников турнира был произвольным. Никаких критериев не существовало. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Состав первого турнира слепили из того, что было.

ФИФА не совсем помогла проведению турнира, организация рекомендовала его не проводить. Даже пригрозила тем, кто осмелится принять соревнование. Причина – «война» с Колумбией, о которой вы могли прочитать в материале про «голубой балет». А без представителя Ли Димайор, сильнейшего на тот момент национального чемпионата, малый чемпионат мира не имел смысла. Но Венесуэла решилась принять у себя турнир, а мадридский «Реал» и бразильский «Ботафого» – приехать в Каракас. ФИФА пригрозила пальцем, но не более того.

В Колумбии продолжалась пора Эльдорадо. Вы уже прочитали, как завершился чемпионат 1949 года, — победой «Мильонариоса», где играли две мегазвезды не только аргентинского, но и мирового футбола – Адольфо Педернера и Альфредо Ди Стефано. Но повторить свой триумф в 1950 году у «голубого балета» не получилось. Чемпионом стал «Депортиво Кальдас», опередивший «Мильонариос» на три очка. Однако в 1951 году «миллионеры» вернули себе титул, опередив ближайшего из преследователей «Бока Хуниорс» (в Колумбии тоже есть команда с таким названием) на 11 очков. Ди Стефано наколотил 31 гол.

Четвёртым участником турнира должен был стать по праву хозяина чемпион Венесуэлы. «Ле Салле» впервые в истории выиграл Примеру (в стране проводилось два чемпионата) и заполнил вакансию.

За короткий срок – с 13 по 29 июля четырём участникам соревнований предстояло провести двухкруговой турнир. Фаворита не было. Три клуба – «Реал», «Ботафого» (прозвище «одинокая звезда») и «Мильонариос» могли претендовать на победу. «Ле Салле» отводилась участь статиста. Однако хозяева турнира едва не сотворили сенсацию. После первого тайма с «Реалом» хозяева вели 2:0. Но после перерыва мадридцы Луис Моловни, Паиньо и Хосеито сумели не только отыграться, но и вырвать победу с результатом 3:2. «Мильонариос» и «Ботафого» выдали сверхрезультативную ничью 4:4.

Первая в истории встреча «голубого балета» и «сливочных» завершилась вничью 1:1. «Миллионеры» первыми добились успеха благодаря голу защитника Нестора Росси, но Мигель Кабрера довольно быстро восстановил равновесие. А «Ле Салле» снова чуть не удивил, добившись ничьей с «Ботафого» 1:1. Бразильцам пришлось отыгрываться.

«Ботафого» и «Реал» забили по два мяча. «Мильонариос» разгромил чемпиона Венесуэлы 4:1 и стал победителем первого круга. Но впереди ещё оставалось три тура. «Реал» уже больше не был добрым в игре с хозяевами, разгромив их 6:1. Четыре мяча из шести в ворота «Ле Салле» отправил Мануэль Фернандес, более известный как Паиньо. Уроженец Виго и бывший нападающий «Сельты» был едва ли не главной звездой мадридцев конца сороковых – начала пятидесятых.

А затем на поле стадиона «Университарио» вышли «Ботафого» и «Мильонариос». На этот раз «одинокая звезда» оказалась сильнее 2:0. После четырёх туров — 6 очков у «Реала», 5 у «Ботафого», 4 у «Мильонариоса», одно у «Ле Салле».

Ди Стефано ещё не знал, что ему предстоит стать легендой «Реала», когда поразил ворота мадридцев. У «сливочных» нашёлся контраргумент в виде гола Луиса Моловни. «Ботафого» разгромил развалившийся «Ле Салле» 6:2. За тур до финиша в турнире два лидера — испанцы и бразильцы – по 7 очков. «Голубой балет» с пятью очками потерял шансы стать первым чемпионом мира. Не помогла и крупная победа над хозяевами 5:1. Только третье место.

Встреча «Реала» и «Ботафого», оказавшаяся неофициальным финалом малого чемпионата мира, оказалась самой скучной на турнире. Нулевая ничья. Соперники пришли на финиш с одинаковыми показателями – 2 победы, четыре ничьих, 8 очков. И разница мячей одинаковая – 13:7 у «королевского клуба» и 15:9 у «одинокой звезды». Обе встречи завершились вничью. Как быть? У «Реала» уж были куплены билеты в Мадрид, поэтому задержаться в Каракасе испанцы не могли.

Тогда для определения победителя пришлось использовать соотношение забитых и пропущенных мячей. Забитые голы разделили на пропущенные. У «Реала» получилось 1.857, а у «Ботафого» — 1.667. Чемпионом был объявлен «Реал». «Одинокая звезда» чувствовала себя обделённой. Но бразильцам пришлось согласиться с исходом первого малого чемпионата мира.

«Реал» вернулся домой в качестве сильнейшего клуба мира. При этом мадридцы оказались только третьими в домашнем чемпионате. Выигравшая Ла Лигу «Барселона» поставила под сомнение успех конкурента. Какой же это клубный чемпионат мира, если Испанию на нём представлял не самый сильный клуб? Но организаторы пригласили именно «Реал» до завершения Ла Лиги.

И напоследок о составе победителя. Тренировал «Реал» в ту пору уругвайский специалист, первый чемпион мира Эктор Скароне. Ворота находились во владении Хуанито Алонсо. Защитники — Габриэль Алонсо, Хоакин Олива и Хоакин Наварро. В средней линии — Мигель Муньос, Хосе Мария Саррага и Роке Ольсен. Четвёрка нападающих — Луис Моловни, Паиньо, Мигель Кабрера и Хосе Иглесиас (Хосеито). А ещё «Реал» положил глаз на нападающего «Мильонариоса» Альфредо Ди Стефано. Впереди была отчаянная схватка с «Барселоной» за «белую стрелу».