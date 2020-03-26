Адюльтер ценой в Кубок мира

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сегодня, 15:08

«Соккер.ру» рассказывает о любовной интрижке, сломавшей карьеру знаменитого вратаря.

Первым голкипером, выигравшим чемпионат мира, стал уругваец Энрике (Кике) Бальестерос. Об этом вы можете прочитать в любом справочнике. Не забудем и «космонавта-дублёра» Мигеля Капуччини — запасного вратаря сборной Уругвая. Но при этом забывается Андрес Масали. Подобно Семёну Семёновичу Горбункову Масали мог сказать, «на его месте должен быть я».

Андрес Масали был не просто вратарём сборной, он был одним из сильнейших вратарей мира. Ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение нельзя. Тогда не было ни телевидения, ни тесных контактов европейских и южноамериканских команд. Не осталось и тех, кто видел Масали в игре. Сам Масали умер в 1975 году, и не оставил ничего кроме нескольких чёрно-белых фотографий. Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель Кубка Америки, пятикратный чемпион Уругвая в составе «Насьоналя». И это только футбольные регалии Андреса, который был отличным баскетболистом и становился чемпионом континента в барьерном беге. И всё же футбол был на первом месте для Андреса.

Андрес Масали был звездой тех времён. И именно он должен был защищать ворота хозяев поля на самом первом чемпионате мира, проходившем в Уругвае холодной южноамериканской зимой 1930 года. Июль в Монтевидео — самый что ни есть зимний, холодный месяц. Но перед самым началом чемпионата вратарь одного из сильнейших клубов страны «Насьоналя» был изгнан из сборной. Страж ворот второго гранда «Пеньяроля» Капуччини остался вторым, а пост номер один был доверен Кике Бальестеросу из скромной «Рамплы Хуниорс».

Инициатором изгнания знаменитого голкипера из лагеря сборной стал её тренер Альберто Суппичи. Который тоже увековечил своё имя в истории. Но сначала навёл порядок в вверенном ему коллективе. Суппичи больше всего опасался, что его команда не справится с огромным давлением, сломается психологически. Что было вполне возможно при ажиотаже, царившем в Монтевидео. «Профессор», как чаще называли в Уругвае Суппичи, решил изолировать футболистов от внешнего мира, заперев их в отеле. Дисциплина была железной. Оставалось только догадываться, сколько усилий приложил тренер для сдерживания весьма строптивых и свободолюбивых звезд, среди которых было немало схвативших Бога за бороду двукратных олимпийских чемпионов. И всё же некоторые посчитали себя неприкасаемыми. Вечером, после переноса матча-открытия, Профессор не обнаружил в гостинице основного вратаря уругвайцев Андреса Масали. Суппичи затаился у ворот отеля и после отбоя стал свидетелем трогательного прощания Масали с красавицей-блондинкой (жена вратаря была брюнеткой). Ничего не подозревавший голкипер тайком вернулся в расположение команды и был схвачен за руку бдительным тренером. Через полчаса Андрес Масали собрал вещи и навсегда покинул сборную.

Почему тренер оказался столь крут на расправу? Ни Суппичи, ни Масали никогда не вспоминали инцидент, при том что оба прожили немало. Есть парочка неофициальных версий. Авторитет Профессора в команду был ниже, чем у некоторых ведущих игроков. Герои олимпийских сражений весьма скептически относились к роли тренера в команде, поэтому Суппичи решил выгнать одного из потенциальных оппозиционеров, дабы и остальные присмирели. Вторая версия более романтична. Как говорят французы, Cherchez la femme. Когда-то два футболиста «Насьоналя» опытный полузащитник Суппичи и молодой вратарь Масали ухаживали за одной сеньоритой, которая предпочла маленькому и невзрачному Альберто рослого красавца Андреса. И тренер не сдержался, увидев бывшего соперника с другой женщиной. Мало того, что невесту увёл, так ещё изменяет ей. Изгнанный из сборной Андрес Масали завершил карьеру в 28 лет, вскоре оказался забытым. А Альберто Суппичи вошёл в историю как тренер первых чемпионов мира.

Когда Масали получил от ворот поворот, Профессор Суппичи без колебаний вызвал Бальестероса. А потом предпочёл его более опытному и титулованному Капуччини. Как видим, не прогадал. Отряд не заметил потери бойца, хорошо, что этим бойцом был сам Андрес Масали. Более того, новичок сборной был признан лучшим вратарём турнира и получил первые в истории «Золотые перчатки».

А почему Профессор Суппичи предпочёл Бальестероса, а не Капуччини? Ведь он считался вторым после Масали. Потомок итальянских переселенцев отлично защищал ворота «Пеньяроля», помог выиграть ему два чемпионских титула. В сборной страны Мигель на какое-то время потеснил Масали. Но после проигрыша аргентинцам в декабре 1927 года со счётом 2:3, Капуччини потерял место в основе и довольствовался ролью второго. По воспоминаниям современников, Мигель несколько комплексовал перед Андресом, считал себя слабее. Возможно, поэтому Суппичи доверил ворота новичку Бальестеросу, а Капуччини просидел весь чемпионат на лавочке.

Кике Бальестерос заиграл очень рано – в 21 год он имел без малого сотню встреч в воротах «Мирамара». На протяжении девяти лет он был на страже ворот «Рамплы Хуниорс» и имел немыслимый в те годы коэффициент непробиваемости – меньше мяча за игру (80 голов в 110 встречах). В 1935 году Кике стал чемпионом Южной Америки, после чего согласился на уговоры «Пеньяроля». Но в новом клубе карьера чемпиона пошла на спад, и в 33 года Бальестерос наигрался. Завершив выступление, Энрике решил заняться предпринимательством. Основал бизнес по торговле запчастями, но едва не прогорел. Бывший вратарь продал бизнес своему приятелю, после чего устроился к нему на работу.