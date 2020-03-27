Премьера «голубого балета»

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сегодня, 14:02

«Соккер.ру» рассказывает о том, как в охваченной гражданской войной стране появился суперклуб.

Не ищите в словосочетании «голубой балет» ничего пикантного. Голубой — всего лишь цвет футболок клуба «Мильонариос» из столицы Колумбии Боготы. А почему балет? В конце сороковых — начале пятидесятых, в период, названный Эль-Дорадо, «миллионеры» демонстрировали яркий и красивый футбол. И, наверное, были сильнейшей командой Южной Америки и не только.

Колумбия долгое время оставалась периферией южноамериканского футбола. В Аргентине, Уругвае, Бразилии, даже в Перу и Парагвае были созданы крепкие профессиональные клубы, а в самой северной стране континента играли любители. Тем неожиданнее стало появление в Колумбии мощной профессиональной Лиги Димайор.

В 1948 году в Колумбии должны были пройти выборы президента. Но в апреле фаворит гонки, мэр Боготы Хорхе Гайтан был застрелен средь бела дня. Убийство популярного политика привело к всплеску насилия в столице, вошедшему в историю как Богатасо. Конфликт перекинулся на остальные регионы страны и перерос в гражданскую войну.

Один из самых состоятельных людей страны, крупнейший производитель кофе, он же владелец созданного в 1946-м клуба «Депортиво Мунисипаль» Альфонсо Сеньор прекрасно понимал, что станет нищим в случае продолжения кровопролития. Он собрал других олигархов и предложил рецепт — футбол. Но непросто футбол, а качественный, с участием звёзд. Чтобы люди отвлеклись от выяснений отношений с помощью оружия и переключились на матчи домашнего чемпионата.

Клубы получили профессиональный статус. Стоявшие за ними олигархи не скупились. Лучше потерять часть капитала, чем весь. Вместе с головой. Четырнадцать клубов объединились в Лигу Димайор, президентом которой избрали Сеньора. Который переименовал свой клуб. «Мильонариос» — «миллионеры», в этом названии содержался намёк на высокие заработки. Но ФИФА в штыки встретила начинания колумбийцев. Не понравилось, например, отсутствие потолка зарплат. Кончилось исключением Колумбии из всемирной футбольной семьи. А Сеньору только этого и надо было. Лига Димайор оказалась вне власти ФИФА , а поэтому могла жить по своим законам. И хотя главная инстанция сначала не рекомендовала игрокам связываться с колумбийской лигой, а потом перешла к угрозам, но ручеёк потянулся и вскоре перерос в полноводную реку.

В Колумбию поехали уругвайцы, перуанцы, парагвайцы, бразильцы. Отправились за океан около десятка венгров и несколько англичан. Но больше всего было аргентинцев. Оттоку игроков способствовала забастовка в аргентинском футболе. Игроки захотели зарплаты, как в Колумбии. Вот и устремились на север Южной Америки.

10 июня 1949 года тысячи колумбийцев собрались в аэропорту Боготы. Какая война, когда тут сам Адольфо Педернера приехал. Сильнейший футболист сороковых годов, звезда «Ривер Плейта» и сборной Аргентины, обладатель прозвищ «Маэстро» и «Машина», подписал контракт с «Мильонариосом». Можно ли проводить параллель, но переход Педернеры был сравним появлением Лионеля Месси в клубе из Сирии. Вслед за Педернерой в столицу Колумбии прибыли другие звёзды «Ривер Плейта» — нападающий Альфредо Ди Стефано и защитник Нестор Росси. Недавно покинувший этот мир вратарь Амадео Каррисо не поехал в Колумбию, но «миллионеры» приобрели стража ворот «Платенсе» Хулио Коцци. «Мильонариос» хотел заполучить ещё одну звезду «Ривер Плейта» Эктора Риаля, но того перехватил «Индепендьенте» из Санта-Фе.

В команду подтянулись ещё несколько аргентинцев — Педро Кабильон, Уго Рейес, Рейнальдо Моурин, Альфредо Кастильо, Хулио Авила, Фелипе Стенберг, Роберто Мартинес, уругвайцы Рауль Пини, Рамон Виллаверде, Алсидес Агилера, перуанцы Исмаэль Сория и Альберто Москера, парагваец Хулио Рамирес. Были даже англичанин Билли Хиггинс из «Эвертона» и шотландец Роберт Флауэлл («Суонси»). А как же колумбийцы? Запасной вратарь Габриэль Очоа и защитник, капитан команды Франсиско «Кобо» Сулиага.

Тренером «миллионеров» стал также аргентинец — 30-летний Карлос «Качо» Альдабе только что завершил карьеру футболиста. Были опасения, что защитник скромного «Кильмеса» услышит от того же Педернеры, который был старше тренера на год: «Ты кто такой?». Но молодой тренер справился со звёздной компанией и вошёл в историю как постановщик знаменитого «голубого балета».

Но чемпионат начался в конце апреля, а главные звёзды в лице Педернеры, Ди Стефано и Росси подтянулись только летом. И «Мильонариос» в первом круге понёс некоторые потери, поэтому был вынужден догонять «Депортиво» из Кали. Но благодаря высадке аргентинского десанта «миллионеры» догнали и обогнали «бело-зелёных». За «Депортиво» стоял сахарный магнат Карлос Сармиенто, который тоже сумел собрать мощную команду, в которой выделялись перуанец Валериано Лопес и аргентинец Мануэль Джудиче.

За тур до финиша «Мильонариос» опережал «Депортиво» на два очка. Волею календаря соперники играли между собой, причём в Боготе. Даже ничья приносила «голубому балету» чемпионский титул. Но выиграли гости. Команды пришли на финиш с одинаковым количеством очков — 44. Было решено выявить сильнейшего в двух финалах. Противостояние кофе и сахара, как назвала пресса те встречи, намекая на бизнес боссов двух клубов.

20 ноября клубы встретились в Кали. В середине второго тайма в ворота хозяев был назначен пенальти, реализованный Адольфо Педернерой. Гол «Маэстро» оказался единственным. Судьи и команда гостей покидали город под охраной армейского подразделения. Но предстоял ещё ответный матч в столице. «Голубой балет» вёл 2:0 благодаря удару Ди Стефано и реализованному Педернерой пенальти. Но точный «выстрел» Лопеса вернул игре интригу. Всё решил гол третьего аргентинца Кастильо. Джудиче один мяч отыграл. Но и вторая серия финала завершилась победой «Мильонариоса», который и стал первым чемпионом Эль-Дорадо. Этот короткий, но ярчайший период только начинался.