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«Реал» сделал Холанда и Мане своими главными трансферными целями

сегодня, 08:21

«Реал» определился с приоритетами в вопросе усиления атаки в следующее трансферное окно. Главными целями мадридцев являются форварды Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Садио Мане из «Ливерпуля». Если «сливочным» не удастся подписать кого-то из этих игроков, они попытаются заключить контракт с нападающим «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Кроме того, «Реал» планирует исходящие трансферы. Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются вскоре отпустить нескольких игроков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:08, ред.
Бензема пережил 85 попыток усилить атаку Реала....
Переживёт и 86-ю...))

....для кого это говорится из года в год - не понятно....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:40
Реалу нужен Кевин.
STVA 1
STVA 1 ответил Leha-ha50
сегодня в 08:35
Отступные не очень большие прописали.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 08:32
Наивный маргарин!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:25
Все хотят Холанда, парень молодой , перспективный. Вот только отпустит ли его Боруссия??? Ведь только пришел.
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