«Реал» сделал Холанда и Мане своими главными трансферными целями

«Реал» определился с приоритетами в вопросе усиления атаки в следующее трансферное окно. Главными целями мадридцев являются форварды Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Садио Мане из «Ливерпуля». Если «сливочным» не удастся подписать кого-то из этих игроков, они попытаются заключить контракт с нападающим «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом.
Кроме того, «Реал» планирует исходящие трансферы. Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются вскоре отпустить нескольких игроков.
Переживёт и 86-ю...))
....для кого это говорится из года в год - не понятно....
Переживёт и 86-ю...))
....для кого это говорится из года в год - не понятно....