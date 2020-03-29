«Реал» сделал Холанда и Мане своими главными трансферными целями

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сегодня, 08:21

«Реал» определился с приоритетами в вопросе усиления атаки в следующее трансферное окно. Главными целями мадридцев являются форварды из дортмундской «Боруссии» и из «Ливерпуля». Если «сливочным» не удастся подписать кого-то из этих игроков, они попытаются заключить контракт с нападающим «Арсенала» .

Кроме того, «Реал» планирует исходящие трансферы. Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются вскоре отпустить нескольких игроков.