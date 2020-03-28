«Тоттенхэм» и «Арсенал» собираются подписать Милика

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вчера, 22:24

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют повышенный интерес к форварду «Наполи» .

Неаполитанцы хотели бы сохранить в своем составе 26-летнего футболиста. Однако, по информации СМИ , поляк собирается покинуть клуб.

Таким образом, «Наполи» придется в ближайшее летнее трансферное окно продать Милика, иначе он уйдет через год бесплатно на правах свободного агента. «Тоттенхэм» активно ищет форварда, а «Арсенал» рассматривает польского игрока в качестве потенциальной замены нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.