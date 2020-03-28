«Эвертон» лидирует в гонке за подписание защитника «Лилля» Габриэля

1585425453

вчера, 22:57

«Эвертон» находится ближе всех к подписанию защитника «Лилля» Габриэля.

22-летний игрок хочет доиграть текущий сезон, а уже потом решать свое будущее. Сообщается, что «Лилль» спокойно отпустит бразильца, поскольку нуждается в деньгах.