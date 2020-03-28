«Эвертон» лидирует в гонке за подписание защитника «Лилля» Габриэля

«Эвертон» находится ближе всех к подписанию защитника «Лилля» Габриэля.
22-летний игрок хочет доиграть текущий сезон, а уже потом решать свое будущее. Сообщается, что «Лилль» спокойно отпустит бразильца, поскольку нуждается в деньгах.
Также Габриэлем интересуются «Лестер», «Вулверхэмптон» и «Милан». Отмечается, что 22-летний бразильский защитник хотел бы поиграть под руководством наставника «Эвертона» Карло Анчелотти. Ранее итальянские СМИ заявили, что Габриэль уже согласовал контракт с «ирисками».