Васильков: «Вряд ли в спорт вернутся игроки, тяжело переболевшие вирусом»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков заявил, что некоторые игроки не смогут вернуться к занятиям спортом после излечения от коронавируса.

Полагаю, основная масса футболистов, которые легко перенесли это заболевание, сможет нормально тренироваться. Но сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Это мой прогноз. Они не смогут прежний объем нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможен.

Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена — святыня. В любом случае, эпидемия продолжает развиваться. Выводы можно будет делать через два-три месяца. Не раньше. Когда команды возобновят полноценные тренировки.