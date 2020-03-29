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Васильков: «Вряд ли в спорт вернутся игроки, тяжело переболевшие вирусом»

сегодня, 18:12

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков заявил, что некоторые игроки не смогут вернуться к занятиям спортом после излечения от коронавируса.

Полагаю, основная масса футболистов, которые легко перенесли это заболевание, сможет нормально тренироваться. Но сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Это мой прогноз. Они не смогут прежний объем нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможен.

Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена — святыня. В любом случае, эпидемия продолжает развиваться. Выводы можно будет делать через два-три месяца. Не раньше. Когда команды возобновят полноценные тренировки.

Тем временем врач сборной России рассказал, что нужно делать, чтобы не подцепить вирус.

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За адекватность
За адекватность
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Кто-то точно обманывает. Условно порванные кресты унесут похуже. Но быть в тренде это святое.
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