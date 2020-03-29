Пономарёв: «РПЛ противно смотреть, а чемпионат Белоруссии ещё хуже»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об уровне чемпионата Белоруссии, матчи которого не были приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Белоруссии чуть-чуть посмотрел, и почти сразу выключил. Это не тот футбол совсем. Уровень гораздо ниже, чем наш чемпионат. РПЛ -то противно смотреть, а этот еще хуже.

Лучше бы показали игры чемпионатов мира прошлых годов, когда у нас была сильная команда. Для многих людей полезно посмотреть на нашу историю. Например, люди с удовольствием посмотрели бы чемпионат мира 1966 года, когда СССР неплохо выступила в Англии. Яшин тогда играл, Воронин. У меня у самого записи есть, я смотрю иногда.

Сейчас мы так не играем, у нас совсем нет крайних нападающих. Российский футбол стал даже не оборонительный, а позиционный. Что это за передачи поперек и вратарю, куда такое годится? Бесков с ума бы от такого сошел, если бы увидел.