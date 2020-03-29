Бубнов: «Бакаев стал лидером „Спартака“ и прогрессирует каждый год»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что хавбек «Спартака» является лучшим атакующим полузащитником в РПЛ :

Бакаев здорово себя проявил: сам отбирает, отдает, выполняет большой объем работы... У него хорошие показатели, и он прогрессирует каждый год. В целом становится лидером «Спартака». Зелимхан — техничный футболист, и ему подошел бы испанский чемпионат, где больше всего ценятся такие игроки. Но в Европу ему еще рано. Сначала надо набраться побольше опыта игры в матчах с топ-клубами и в чемпионате России, и в еврокубках.

На второе место поставил бы Романа Еременко. Он восстановился после дисквалификации и ведет за собой команду.