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Бубнов: «Бакаев стал лидером „Спартака“ и прогрессирует каждый год»

сегодня, 17:09

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев является лучшим атакующим полузащитником в РПЛ:

Бакаев здорово себя проявил: сам отбирает, отдает, выполняет большой объем работы... У него хорошие показатели, и он прогрессирует каждый год. В целом становится лидером «Спартака». Зелимхан — техничный футболист, и ему подошел бы испанский чемпионат, где больше всего ценятся такие игроки. Но в Европу ему еще рано. Сначала надо набраться побольше опыта игры в матчах с топ-клубами и в чемпионате России, и в еврокубках.

На второе место поставил бы Романа Еременко. Он восстановился после дисквалификации и ведет за собой команду.

Ранее Бубнов назвал лучших фланговых полузащитников РПЛ.

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Сп62
Сп62
сегодня в 18:09
Как играют Бакаев и Ерёменко мы видим все. А вот почему не играют Чалов, Тиль, Шапи и др. ни кто не объяснит. И даже Бубнов.
max74
max74
сегодня в 17:32
Ерёма силён
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:21
рано так заявлять))глушаков тоже был )))))
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