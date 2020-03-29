Аршавин: «Смертина в Англии никто не помнит, кроме руководства „Челси“»

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» в эфире «Матч ТВ» вспомнил переход экс-хавбека сборной России в «Челси» в 2003 году:

Подумал тогда: каким образом он туда уехал? Такой деревянный футболист! Если уж он там может играть, то я уеду 100 процентов рано или поздно. Если серьезно, он постоянно бегал, везде успевал, выигрывал единоборства, ничего не выдумывал. Леха, что называется, таскал рояль. Его никто не помнит, кроме руководства «Челси».