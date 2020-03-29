Аршавин: «Смертина в Англии никто не помнит, кроме руководства „Челси“»

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» вспомнил переход экс-хавбека сборной России Алексея Смертина в «Челси» в 2003 году:
Подумал тогда: каким образом он туда уехал? Такой деревянный футболист! Если уж он там может играть, то я уеду 100 процентов рано или поздно. Если серьезно, он постоянно бегал, везде успевал, выигрывал единоборства, ничего не выдумывал. Леха, что называется, таскал рояль. Его никто не помнит, кроме руководства «Челси».
Ранее Аршавин поделился мнением о приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса.