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Аршавин: «Смертина в Англии никто не помнит, кроме руководства „Челси“»

сегодня, 20:17

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» вспомнил переход экс-хавбека сборной России Алексея Смертина в «Челси» в 2003 году:

Подумал тогда: каким образом он туда уехал? Такой деревянный футболист! Если уж он там может играть, то я уеду 100 процентов рано или поздно. Если серьезно, он постоянно бегал, везде успевал, выигрывал единоборства, ничего не выдумывал. Леха, что называется, таскал рояль. Его никто не помнит, кроме руководства «Челси».

Ранее Аршавин поделился мнением о приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса. 

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:42
Я позволю высказать свое, как всегда личное мнение.""Такой деревянный футболист". Всегда считал, что на постсоветском пространстве было два гения, один "золотой мяч" выиграл, второй карьеру загубил. Госпожа Канделаки, Вы что с людьми делаете?
mars6791
mars6791 ответил LOpp
сегодня в 20:38
А о тебе прям помнят
Согласен. Кроме 4 мячей в одном матче, больше и нечего вспомнить.
LOpp
LOpp
сегодня в 20:35
А о тебе прям помнят
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