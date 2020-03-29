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«Уфа» рассмотрит вопрос по зарплатам, если сезон РПЛ не возобновится

сегодня, 19:20

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что руководства клуба будет рассматривать вопрос по поводу изменения зарплат игроков, если чемпионат России не будет возобновлен после 10 апреля. 

Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать. Все будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу.

Тем временем стало известно, что «Уфа» продлила карантин до 12 апреля.

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