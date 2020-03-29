Депутат Лебедев: «Ситуация с коронавирусом в России до мая не будет иной»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России:

Я полностью разделяю ту точку зрения, что гулять и собираться компаниями — опасно для всех. Президент объявил выходную неделю не для того, чтобы люди тусовались, летали на отдых в Сочи и собирались на шашлыки в лесу. Это было сделано, дабы мы все остались дома. Ограничили контакты с людьми и максимум обезопасили всех от процесса заражения. Только путем самоизоляции сможем вычислить тех, кто болен — поместить их в больницы и вылечить, а остальных спасти от заражения

Пора вспомнить, что у людей есть семьи, дети, престарелые родители и в конце концов — своя жизнь. Если вам ваша жизнь не дорога — сидите дома. Ударьтесь головой об стенку, но нас не подвергайте опасности только потому, что вы идиоты. Вот примерно так должна звучать сейчас ситуация. А все эти вежливые призывы, мол, останьтесь дома — это на наших людей не действует.

Расстрел на улице при выходе из дома и миллион штрафов при нарушении режима карантина. Вот только тогда людей заставят сидеть дома.

Мы не знаем, что будет завтра. 4 месяца назад на Новый Год не знали о существовании такой болезни. Сейчас все обсуждаем перенос Олимпиады. Каждый день ситуация меняется. Европа еще не подошла к пику заболеваемости, Китай, конечно, с их слов — преодолел этот пик, а наша страна только в самом начале. Я думаю, что ситуация в России до майских праздников вряд ли будет иной.