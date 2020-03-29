ГлавнаяНовости

Депутат Лебедев: «Ситуация с коронавирусом в России до мая не будет иной»

сегодня, 22:19

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России:

Я полностью разделяю ту точку зрения, что гулять и собираться компаниями — опасно для всех. Президент объявил выходную неделю не для того, чтобы люди тусовались, летали на отдых в Сочи и собирались на шашлыки в лесу. Это было сделано, дабы мы все остались дома. Ограничили контакты с людьми и максимум обезопасили всех от процесса заражения. Только путем самоизоляции сможем вычислить тех, кто болен — поместить их в больницы и вылечить, а остальных спасти от заражения

Пора вспомнить, что у людей есть семьи, дети, престарелые родители и в конце концов — своя жизнь. Если вам ваша жизнь не дорога — сидите дома. Ударьтесь головой об стенку, но нас не подвергайте опасности только потому, что вы идиоты. Вот примерно так должна звучать сейчас ситуация. А все эти вежливые призывы, мол, останьтесь дома — это на наших людей не действует.

Расстрел на улице при выходе из дома и миллион штрафов при нарушении режима карантина. Вот только тогда людей заставят сидеть дома.

Мы не знаем, что будет завтра. 4 месяца назад на Новый Год не знали о существовании такой болезни. Сейчас все обсуждаем перенос Олимпиады. Каждый день ситуация меняется. Европа еще не подошла к пику заболеваемости, Китай, конечно, с их слов — преодолел этот пик, а наша страна только в самом начале. Я думаю, что ситуация в России до майских праздников вряд ли будет иной.

Таким образом, РПЛ возобновится в лучшем случае в середине-конце мая. Ранее Лебедев заявил, что футболисты в РПЛ должны пойти на сокращение зарплат.

Все новости
Смертин: «Моуриньо показался мне особенным с первой же встречи в „Челси“»
Сегодня, 22:49 Комментарии1
Мостовой — о карантине в Москве: «Надеялся, что этого не произойдёт»
Сегодня, 22:36 Комментарии0
Шунин поддержал Лещенко, который заразился коронавирусом
Сегодня, 21:50 ВидеоКомментарии2
Сёмин: «Введение карантина в Москве — правильная и объективная мера»
Сегодня, 21:25 Комментарии1
Аршавин: «Смертина в Англии никто не помнит, кроме руководства „Челси“»
Сегодня, 20:17 Комментарии5
«Уфа» рассмотрит вопрос по зарплатам, если сезон РПЛ не возобновится
Сегодня, 19:20 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 23:11
На майские праздники отменят вирус) Интересно, что будут делать власти на 9 мая, если ситуация будет усугубляться? Как без гуляний то?)
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 23:09
Первого расстрелять Кержа.Показательно-- за нарушение карантина.До всех дойдет.Детей воспитает государство.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100