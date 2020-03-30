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Степаненко: «Перенос Евро — это плохо»

сегодня, 09:02

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о переносе Евро на 2021 год из-за пандемии коронавируса:

Перенос Евро – палка о двух концах. За год все может произойти. Я согласен с Ярмоленко, у него был длинный период травм. Возможно, свою лучшую форму он и не успевал набрать. То же самое касается и меня. Но перенос Евро - это плохо. Люди долго готовились, стремились, набирались сил. Сборная – это 30 футболистов.  Для кого-то это хорошо, но для меня – плохо. Мы не знаем, какая команда будет через год, какие травмы у кого будут. От этого, к сожалению, никто не застрахован.

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Все комментарии
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 10:19
елена степаненко , та которая раньше с петросяном баловалась,это его жена ?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:28
А как иначе....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:22
это необходимость
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