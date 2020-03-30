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«Барселона» может потерять около 100 млн евро из-за коронавируса

сегодня, 10:45

«Барселона» может понести огромные финансовые убытки из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что каталонцы прогнозируют убытки на сумму 100 млн евро. Именно поэтому «сине-гранатовые» попросили футболистов сократить зарплаты на 70%. Такой шаг позволил бы сэкономить клубу 106 млн евро.

Ранее стало известно, что вероятность банкротства «Барселоны» выше, чем других топ-клубов.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:10
Это им воздается за все их махинации на трансферном рынке за все время! Так что ничего удивительного)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:04
Возможное банкротство Барселоны? Отличная новость с утра!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 11:36
💯 млн для Барсы мало.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 11:33
Пусть у гнома Лионеля заберут 100 млн, и тогда ничего не потеряют.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:23
У гномяры в долг возьмите! Реал своим зарплаты платит,а эти за счёт одного пешехода,хотят всех на 70% казачнуть.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:17
По заголовку подумал, что Гризманн заболел и находится при смерти
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:17
Все неоправданно высокие зарплаты боком выйдут таким клубам, В итоге выживут всякие Селтики, Ноттингем Форресты, Шеффилды, и снова начнут править балом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15, ред.
Самые богатые обнищают слегка.
Бедняки просто изчезнут.
В народе говлрят "Пока толстый сохнет худой сдохнет"....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:11
    карим бензинедин бензиндан
    карим бензинедин бензиндан
    сегодня в 11:04, ред.
    фигня всё это, столько денег выкинуто на бездарные трансферы, а 100 млн для барселоны это как в туалет сходить, тупо не купят очередного гризмана, может молодняк какой хоть заиграет свой, в общем ничего страшного
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:02
    Не смертельно....
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:02
    Ждём финальные игры
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 11:01
    Многие потеряют
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 10:49
    Ну продадут кого-нибудь.Не велика потеря.Сейчас все теряют.Не только клубы, целые страны.Что ж делать, жизнь такая
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 10:49
    Все потеряют.
    max74
    max74
    сегодня в 10:48
    По сравнению с потерей жизни - это не критично
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