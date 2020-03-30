«Барселона» может потерять около 100 млн евро из-за коронавируса

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сегодня, 10:45

«Барселона» может понести огромные финансовые убытки из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что каталонцы прогнозируют убытки на сумму 100 млн евро. Именно поэтому «сине-гранатовые» попросили футболистов сократить зарплаты на 70%. Такой шаг позволил бы сэкономить клубу 106 млн евро.

Ранее стало известно, что вероятность банкротства «Барселоны» выше, чем других топ-клубов.