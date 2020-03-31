Кучаев: «Не нужно оправдывать поражения нашей молодостью»

Полузащитник ЦСКА рассказал о молодости армейского коллектива.

ЦСКА называют «пионеротрядом»? На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ . Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!