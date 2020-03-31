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Кучаев: «Не нужно оправдывать поражения нашей молодостью»

сегодня, 11:18

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о молодости армейского коллектива.

ЦСКА называют «пионеротрядом»? На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:37
Молодец.Во всём виноваты Ганчарэнка и Гинер.
cska minus
cska minus
сегодня в 12:34
В ЦСКА есть тренер по физподготовке?
Жокей? Табунщик? Кучер?
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 12:18
Ёрничать можно сколько угодно, но если основной вашей целью при создании групп была борьба с клонами, то она с треском провалилась (ибо даже в текущем плей-офф есть как минимум две учётки со своими клонами), а с нынешней формулой привела только к кривейшей математической дифференциации при отборе в плей-офф тех, кто играет честно
Мы тут уже миллион раз писали, что вторые акки не запрещены. Хочешь играть - играй. И представляете, у нас есть даже функционал, позволяющий привязывать аккаунты, чтобы не перелогиниваться (типа как у яндекса). А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше.
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 12:08, ред.
Вот это вы сейчас сорвали покровы - в разных группах набирают разное кол-во очков. Ничего себе. Никогда такого не было и вот опять. Аякс не вышел в плей-офф с 10 очками, а Аталанта вышла с 7 - чистой воды абсурд.
Ёрничать можно сколько угодно, но если основной вашей целью при создании групп была борьба с клонами, то она с треском провалилась (ибо даже в текущем плей-офф есть как минимум две учётки со своими клонами), а с нынешней формулой привела только к кривейшей математической дифференциации при отборе в плей-офф тех, кто играет честно
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 11:54, ред.
Полностью согласен, ибо так было бы справедливо и честно. Один без борьбы набирает 13k и попадает в плей-офф, а другой в соседней группе в упорной гонке 50k и никуда не попадает - чистой воды абсурд PS Какое-то рациональное зерно в распределении на группы конечно есть, но в текущем виде получается нескладушка, требующая какого-то математического допиливания (упорядочивания)
Вот это вы сейчас сорвали покровы - в разных группах набирают разное кол-во очков. Ничего себе. Никогда такого не было и вот опять. Аякс не вышел в плей-офф с 10 очками, а Аталанта вышла с 7 - чистой воды абсурд.
max74
max74 ответил Leha-ha50
сегодня в 11:21, ред.
Со вторыми местами есть некая несправедливость. Есть товарищи с 3-4 ых мест , набравшие баллов больше , чем некоторые победители групп. Правильнее было бы добавлять в Яшинскую группу трех людей с наибольшим количеством баллов независимо от группы. Это мое сугубо личное мнение.
Полностью согласен, ибо так было бы справедливо и честно.
Один без борьбы набирает 13k и попадает в плей-офф, а другой в соседней группе в упорной гонке 50k и никуда не попадает - чистой воды абсурд

PS Какое-то рациональное зерно в распределении на группы конечно есть, но в текущем виде получается нескладушка, требующая какого-то математического допиливания (упорядочивания)
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