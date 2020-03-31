Кучаев: «Не нужно оправдывать поражения нашей молодостью»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о молодости армейского коллектива.
ЦСКА называют «пионеротрядом»? На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!
Жокей? Табунщик? Кучер?
Жокей? Табунщик? Кучер?
Один без борьбы набирает 13k и попадает в плей-офф, а другой в соседней группе в упорной гонке 50k и никуда не попадает - чистой воды абсурд
PS Какое-то рациональное зерно в распределении на группы конечно есть, но в текущем виде получается нескладушка, требующая какого-то математического допиливания (упорядочивания)
Один без борьбы набирает 13k и попадает в плей-офф, а другой в соседней группе в упорной гонке 50k и никуда не попадает - чистой воды абсурд
PS Какое-то рациональное зерно в распределении на группы конечно есть, но в текущем виде получается нескладушка, требующая какого-то математического допиливания (упорядочивания)