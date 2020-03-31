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Кучаев: «Очень соскучился уже по играм»

сегодня, 11:22

Защитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса. 

Боюсь ли коронавируса? Запасся продуктами, чаще стал мыть руки. Но в сознании особо ничего не поменялось. Как жил раньше, так и сейчас живу.

Тяжело ли будет доигрывать сезон? Мы же не в отпуске. Тренер по физподготовке присылает каждый день задания, необходимо отправить видео, как ты все выполняешь. За нами очень пристально следят. Уверен, физически любой спортсмен будет готов начать чемпионат в любой момент, хоть завтра. С моральной точки зрения у меня точно никаких проблем также не будет. Наоборот, соскучился по играм. Каждый футболист хочет доработать сезон, так как еще есть шанс подняться выше в турнирной таблице.

Ранее Кучаев рассказал о молодости армейского коллектива.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:43
Мы скучаем по футболу
даже больше,чем по голу-
незабитому,смешному,
странному,очередному...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:09
Мы больше скучаем.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:45
сКучаев...
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