Кучаев: «Очень соскучился уже по играм»

Защитник ЦСКА рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.

Боюсь ли коронавируса? Запасся продуктами, чаще стал мыть руки. Но в сознании особо ничего не поменялось. Как жил раньше, так и сейчас живу.

Тяжело ли будет доигрывать сезон? Мы же не в отпуске. Тренер по физподготовке присылает каждый день задания, необходимо отправить видео, как ты все выполняешь. За нами очень пристально следят. Уверен, физически любой спортсмен будет готов начать чемпионат в любой момент, хоть завтра. С моральной точки зрения у меня точно никаких проблем также не будет. Наоборот, соскучился по играм. Каждый футболист хочет доработать сезон, так как еще есть шанс подняться выше в турнирной таблице.