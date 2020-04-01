Самедов: «Думаю, что не дойдет до ликвидации „Крыльев Советов“»

Бывший хавбек «Крыльев Советов» прокомментировал новости о возможной ликвидации самарского клуба.

Очень жаль, если такое произойдёт, потому что это хороший клуб с традициями. Да и Самара – футбольный город. Надеюсь, что этого не произойдёт. Я не знаю, как там сейчас обстоят дела с финансовой точки зрения и кого можно продать, чтобы эти проблемы преодолеть. Сам клуб и город жалко, повторюсь, если такое произойдёт. Но я думаю, что всё будет хорошо и до такого не дойдёт.

Также хочется думать, что в такое время эта проблема не коснётся других российских клубов. Проблемы, конечно, есть у всех, но они решаемы. Если клубы хотят выходить в Премьер-Лигу, играть в ней, а потом через год-два вылетают, это уже их проблемы. Хочется, чтобы именно таких случаев было меньше.