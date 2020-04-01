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Глава ФНЛ рассчитывает, что «Луч» сможет доиграть сезон

сегодня, 16:24

Президент ФНЛ Игорь Ефремов надеется, что «Луч» сможет доиграть текущий сезон. 

Ранее стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21.

Как руководитель ФНЛ, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным. Сезон еще не завершен, «Луч» является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой с РФС.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:56
какой смысл? раз решили
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:53
Нет, не так нужно было. "Готов отдать все нажитое непосильным трудом ради того, чтобы "Луч" доиграл сезон."
Alprish
Alprish
сегодня в 17:08
Удачи Лучу!
старина
старина
сегодня в 16:53
ФНЛ сам доиграет сезон?
beefs
beefs
сегодня в 16:39
доиграет и на все четыре...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:25
Это вряд ли.
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