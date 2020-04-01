Глава ФНЛ рассчитывает, что «Луч» сможет доиграть сезон

Президент ФНЛ Игорь Ефремов надеется, что «Луч» сможет доиграть текущий сезон.
Ранее стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21.
Как руководитель ФНЛ, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным. Сезон еще не завершен, «Луч» является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой с РФС.