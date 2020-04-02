В Венесуэле появится футбольная школа в честь Осорио

«Зенит» сообщает, что в Венесуэле появится футбольная школа, названная в честь защитника Йордана Осорио.
25-летний футболист выступает за петербургский клуб на правах аренды из «Порту» до конца сезона.
В школе, которая теперь носит имя Осорио, занимается около 100 детей в пяти возрастных категориях.
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