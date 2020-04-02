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В Венесуэле появится футбольная школа в честь Осорио

сегодня, 11:51

«Зенит» сообщает, что в Венесуэле появится футбольная школа, названная в честь защитника Йордана Осорио.

25-летний футболист выступает за петербургский клуб на правах аренды из «Порту» до конца сезона. 

В школе, которая теперь носит имя Осорио, занимается около 100 детей в пяти возрастных категориях.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:12, ред.
Ну ладно...ладно...коль настаиваешь.... "Нет границ величию Зенита."
Другими словами зенит "потерял берега")...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:12
Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 12:11
Удалил...молодец)...ибо нет никакого величия...
Ну ладно...ладно...коль настаиваешь....

"Нет границ величию Зенита."
Не спартак
Не спартак
сегодня в 12:10
Это понятно, Осорио играет в великом клубе.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:06
Очень медленно...отвечал...поста уж нет...ибо это очевидность не требующая напоминаний..))
Удалил...молодец)...ибо нет никакого величия...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 12:05
Я отвечал на пост о "величии зенита")...
Очень медленно...отвечал...поста уж нет...ибо это очевидность не требующая напоминаний..))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:03
За углом...сразу после школ им.Кутепова и им.Педро Роши.....
Я отвечал на пост о "величии зенита")...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 12:02
А где футбольные школы России им. Кержакова...Аршавина... Малафеева?)...
За углом...сразу после школ им.Кутепова и им.Педро Роши.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:02, ред.
Играл за Порту....в Венесуэле его знать никто не знал....
Заиграл за Зенит - стал вторым по популярности человеком в стране....
Первый - Рондон...58 матчей в футболке Зенита...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:59, ред.
А где футбольные школы России
им. Кержакова...Аршавина...
Малафеева?)...
drug01
drug01
сегодня в 11:54
это хорошо
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