В Венесуэле появится футбольная школа в честь Осорио

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сегодня, 11:51

«Зенит» сообщает, что в Венесуэле появится футбольная школа, названная в честь защитника .

25-летний футболист выступает за петербургский клуб на правах аренды из «Порту» до конца сезона.

В школе, которая теперь носит имя Осорио, занимается около 100 детей в пяти возрастных категориях.