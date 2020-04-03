РПЛ разработала несколько вариантов возобновления сезона

Известный журналист Сергей Егоров рассказал, что РПЛ подготовила несколько вариантов возобновления сезона:
В РПЛ завершилось видеоконференция клубов.
Важные нюансы:
- Приоритет — рекомендации УЕФА доиграть сезон;
- Тему закрытия сезона по 22-му туру обсуждали как самый крайний вариант апокалипсиса. Но настрой сейчас — доиграть.
- Есть несколько вариантов по календарю 23-30 туров.
- Есть рекомендации по контрактам/взаимоотношениям с игроками — на основе рекомендаций УЕФА. Если коротко — вести диалог, пытаться договориться.
- Поднималась тема того, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал. Связано это с форс-мажором сезона, экономикой. Но решения нет — это просто мнения вслух.
Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона — начало июня, самый пессимистичный — 20-е числа июля.
Напомним, что на данный момент все футбольные турниры приостановлены в России до 31 мая.