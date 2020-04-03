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РПЛ разработала несколько вариантов возобновления сезона

03 апреля 2020, 16:07

Известный журналист Сергей Егоров рассказал, что РПЛ подготовила несколько вариантов возобновления сезона:

В РПЛ завершилось видеоконференция клубов.

Важные нюансы:

- Приоритет — рекомендации УЕФА доиграть сезон; 

- Тему закрытия сезона по 22-му туру обсуждали как самый крайний вариант апокалипсиса. Но настрой сейчас — доиграть. 

- Есть несколько вариантов по календарю 23-30 туров.

- Есть рекомендации по контрактам/взаимоотношениям с игроками — на основе рекомендаций УЕФА. Если коротко — вести диалог, пытаться договориться.

- Поднималась тема того, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал. Связано это с форс-мажором сезона, экономикой. Но решения нет — это просто мнения вслух.

Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона — начало июня, самый пессимистичный — 20-е числа июля.

Напомним, что на данный момент все футбольные турниры приостановлены в России до 31 мая.

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Все комментарии
серый1925
серый1925
03 апреля в 19:55
поживём увидим
shlomo
shlomo
03 апреля в 17:00
Будем посмотреть, что еще будет....
STVA 1
STVA 1
03 апреля в 16:26
Поглядим))
andreika20133
andreika20133 ответил Binger
03 апреля в 16:22
Нужно доиграть, спартак должен вылететь в пердив.
И Рубин с Ахматом туда же подальше к спартаку .
VAN ARM
VAN ARM ответил КЭТиК
03 апреля в 16:20
Рано ещё думать.
думать ни когда не рано))))
Binger
Binger
03 апреля в 16:10
Нужно доиграть, спартак должен вылететь в пердив.
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 16:08
Рано ещё думать.
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