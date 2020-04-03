Чанов: «Ни один голкипер в ЦСКА не имел шанса сдвинуть Акинфеева»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» :

Только если поначалу, в самом первом сезоне его мог кто-то сдвинуть. И то Газзаев специально так делал – Игорь 3-4 матча играл, а потом ему давали отдохнуть. Валерий Георгиевич спрашивал меня: «Как думаешь, может, паузу дать? Передернуть вратарей?». Было понятно, что запускать Игоря в таком возрасте, в 16 лет, сразу по полной программе рискованно. Психика неокрепшая и т.д. Но уже после зимних сборов 2004 года стало ясно – номер один. Без вопросов. И потом уже, когда он все и всем доказал, представить живого-здорового Акинфеева в запасе ЦСКА , соглашусь, было невозможно. Лично я такой ситуации не припомню. За все эти годы – ни разу.

Психологическая уверенность — главное качество Акинфеева. Вратарь должен быть лидером. У Игоря это качество есть. И еще я бы отметил умение правильно тренироваться. Когда тренер вратарей дает упражнение – он ведь дает его не просто так, ради упражнения. А прекрасно понимая, какие мышцы будут нагружаться. Если человек делает все правильно, на следующий день на вопрос «тут болит?» он отвечает: «Да». А если говорит «нет», то, значит, что-то недоделал, где-то сачканул. Потому что умеет правильно тренироваться. Из каждого упражнения выжимает по полной. Вот пример. Я говорю: «Удар пойдет в левый угол». И человек уже поневоле из центра ворот готовится прыгать влево, заранее туда смещаясь. А Игорь всегда отрабатывал по полной – никогда дистанцию не сокращал. Из центра в угол – значит из центра в угол. Вот поэтому он и Акинфеев.

Все рекорды в России – его. Какие могут быть сомнения? Конечно уникальный. Симпатии и антипатии здесь ни при чём. Статистика – главный судья.