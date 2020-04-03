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Чанов: «Ни один голкипер в ЦСКА не имел шанса сдвинуть Акинфеева»

03 апреля 2020, 13:29

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве:

Только если поначалу, в самом первом сезоне его мог кто-то сдвинуть. И то Газзаев специально так делал – Игорь 3-4 матча играл, а потом ему давали отдохнуть. Валерий Георгиевич спрашивал меня: «Как думаешь, может, паузу дать? Передернуть вратарей?».  Было понятно, что запускать Игоря в таком возрасте, в 16 лет, сразу по полной программе рискованно. Психика неокрепшая и т.д. Но уже после зимних сборов 2004 года стало ясно – номер один. Без вопросов.  И потом уже, когда он все и всем доказал, представить живого-здорового Акинфеева в запасе ЦСКА, соглашусь, было невозможно. Лично я такой ситуации не припомню. За все эти годы – ни разу. 

Психологическая уверенность — главное качество Акинфеева. Вратарь должен быть лидером. У Игоря это качество есть. И еще я бы отметил умение правильно тренироваться. Когда тренер вратарей дает упражнение – он ведь дает его не просто так, ради упражнения. А прекрасно понимая, какие мышцы будут нагружаться. Если человек делает все правильно, на следующий день на вопрос «тут болит?» он отвечает: «Да». А если говорит «нет», то, значит, что-то недоделал, где-то сачканул. Потому что умеет правильно тренироваться. Из каждого упражнения выжимает по полной. Вот пример. Я говорю: «Удар пойдет в левый угол». И человек уже поневоле из центра ворот готовится прыгать влево, заранее туда смещаясь. А Игорь всегда отрабатывал по полной – никогда дистанцию не сокращал. Из центра в угол – значит из центра в угол. Вот поэтому он и Акинфеев.

Все рекорды в России – его. Какие могут быть сомнения? Конечно уникальный. Симпатии и антипатии здесь ни при чём. Статистика – главный судья. 

Ранее нынешний тренер голкиперов ЦСКА Сергей Овчинников похвалил Акинфеева.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил makkie
03 апреля в 15:56
Сейчас уже пора искать и наигрывать замену. Непонятно, почему кони этого не делают... Игорь уже не торт.
Так есть же замена. Помазун прекрасно в рамке смотрится.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 15:23
наша легенда! думаю пару лет ещё будет в рамке!!
blitz
blitz
03 апреля в 14:45
А Чанов прав.

Акинфеев — первый отечественный вратарь, сыгравший 300 матчей на ноль

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0). Таким образом, голкипер провел 300-й "сухой" поединок в своей карьере, что является рекордом в истории России и СССР.

У Рината Дасаева 252 сухих матча, у Сергея Овчинникова — 215. Далее следуют Евгений Рудаков (206) и Лев Яшин (203).
BenderBender
BenderBender ответил mihaluch
03 апреля в 14:10
Такой дыры мир не видывал.
...такой лошадиной дыры!
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 14:05
Такой дыры мир не видывал.
viv
viv
03 апреля в 13:51
Не только в ЦСКА ни один голкипер не имел шанса сдвинуть Акинфеева.....да и в сборной никому не удалось сдвинуть....пока Акинфеев сам не завершил карьеру в сборной. И как мы видим....до сих пор в сборной Акинфеева нет равноценной замены.
Великолепный
Великолепный
03 апреля в 13:44
Верно. Психологическая уверенность — главное качество Акинфеева.
Не каждому это удается.
Селихов вот не справился.
makkie
makkie
03 апреля в 13:42
Сейчас уже пора искать и наигрывать замену.
Непонятно, почему кони этого не делают... Игорь уже не торт.
drug01
drug01
03 апреля в 13:33
Но замена должна быть уже скоро.....
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 13:30, ред.
Акинфеев - легенда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 13:29
Всяко может быть...
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