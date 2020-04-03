Чанов: «Ни один голкипер в ЦСКА не имел шанса сдвинуть Акинфеева»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве:
Только если поначалу, в самом первом сезоне его мог кто-то сдвинуть. И то Газзаев специально так делал – Игорь 3-4 матча играл, а потом ему давали отдохнуть. Валерий Георгиевич спрашивал меня: «Как думаешь, может, паузу дать? Передернуть вратарей?». Было понятно, что запускать Игоря в таком возрасте, в 16 лет, сразу по полной программе рискованно. Психика неокрепшая и т.д. Но уже после зимних сборов 2004 года стало ясно – номер один. Без вопросов. И потом уже, когда он все и всем доказал, представить живого-здорового Акинфеева в запасе ЦСКА, соглашусь, было невозможно. Лично я такой ситуации не припомню. За все эти годы – ни разу.
Психологическая уверенность — главное качество Акинфеева. Вратарь должен быть лидером. У Игоря это качество есть. И еще я бы отметил умение правильно тренироваться. Когда тренер вратарей дает упражнение – он ведь дает его не просто так, ради упражнения. А прекрасно понимая, какие мышцы будут нагружаться. Если человек делает все правильно, на следующий день на вопрос «тут болит?» он отвечает: «Да». А если говорит «нет», то, значит, что-то недоделал, где-то сачканул. Потому что умеет правильно тренироваться. Из каждого упражнения выжимает по полной. Вот пример. Я говорю: «Удар пойдет в левый угол». И человек уже поневоле из центра ворот готовится прыгать влево, заранее туда смещаясь. А Игорь всегда отрабатывал по полной – никогда дистанцию не сокращал. Из центра в угол – значит из центра в угол. Вот поэтому он и Акинфеев.
Все рекорды в России – его. Какие могут быть сомнения? Конечно уникальный. Симпатии и антипатии здесь ни при чём. Статистика – главный судья.
Ранее нынешний тренер голкиперов ЦСКА Сергей Овчинников похвалил Акинфеева.
Акинфеев — первый отечественный вратарь, сыгравший 300 матчей на ноль
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0). Таким образом, голкипер провел 300-й "сухой" поединок в своей карьере, что является рекордом в истории России и СССР.
У Рината Дасаева 252 сухих матча, у Сергея Овчинникова — 215. Далее следуют Евгений Рудаков (206) и Лев Яшин (203).
Акинфеев — первый отечественный вратарь, сыгравший 300 матчей на ноль
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0). Таким образом, голкипер провел 300-й "сухой" поединок в своей карьере, что является рекордом в истории России и СССР.
У Рината Дасаева 252 сухих матча, у Сергея Овчинникова — 215. Далее следуют Евгений Рудаков (206) и Лев Яшин (203).
Не каждому это удается.
Селихов вот не справился.
Не каждому это удается.
Селихов вот не справился.
Непонятно, почему кони этого не делают... Игорь уже не торт.
Непонятно, почему кони этого не делают... Игорь уже не торт.