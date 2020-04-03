Евсеев: «Россияне понимают, что коронавирус это не шутки»

Главный тренер «Уфы» в своем инстаграме заявил, что россияне ответственно относятся к пандемии коронавируса:

Перчатки, маска, блокатор.

В магазин только так.

Не согласен, когда говорят, что мы — легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил.