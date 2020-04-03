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Евсеев: «Россияне понимают, что коронавирус это не шутки»

03 апреля 2020, 13:55

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме заявил, что россияне ответственно относятся к пандемии коронавируса:

Перчатки, маска, блокатор.

В магазин только так.

Не согласен, когда говорят, что мы — легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил.

Ранее Евсеев выступил за то, чтобы доиграть нынешний сезон РПЛ

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 апреля в 15:30
Россияне понимают, а идиоты - нет. У идиотизма в принципе нет национальности..
drug01
drug01
03 апреля в 14:04
Дом хороший!
drug01
drug01
03 апреля в 13:58
Это уже не шутки....
drug01
drug01
03 апреля в 13:57
Какие шутки!!!!
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