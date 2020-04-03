Евсеев: «Россияне понимают, что коронавирус это не шутки»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме заявил, что россияне ответственно относятся к пандемии коронавируса:
Перчатки, маска, блокатор.
В магазин только так.
Не согласен, когда говорят, что мы — легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил.
Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы — легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил. #спорт #фкуфа #футбол #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
Ранее Евсеев выступил за то, чтобы доиграть нынешний сезон РПЛ.