Коммиссо: «Сперва нужно думать о людях, а потом уже о футболе»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо поделился мнением об обстановке в Италии из-за эпидемии коронавируса.

Нельзя предугадать, что произойдет. Я не знаю, когда возобновятся тренировки. Говорят, что мы не будем тренироваться до 20 мая. Но нельзя будет сыграть потом 15 игр за один месяц. Невозможно знать, что произойдет в июле. Может быть, в ближайшие дни нас ждет новый указ, который запретит тренироваться еще очень долго. Честно говоря, я думаю, что никто не знает, как все будет развиваться. Если ситуация не улучшится, я думаю, что мы не возобновим уже этот сезон. Сперва нужно думать о людях, а потом уже о футболе.