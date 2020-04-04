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Коммиссо: «Сперва нужно думать о людях, а потом уже о футболе»

04 апреля 2020, 09:16

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо поделился мнением об обстановке в Италии из-за эпидемии коронавируса.

Нельзя предугадать, что произойдет. Я не знаю, когда возобновятся тренировки. Говорят, что мы не будем тренироваться до 20 мая. Но нельзя будет сыграть потом 15 игр за один месяц. Невозможно знать, что произойдет в июле. Может быть, в ближайшие дни нас ждет новый указ, который запретит тренироваться еще очень долго. Честно говоря, я думаю, что никто не знает, как все будет развиваться. Если ситуация не улучшится, я думаю, что мы не возобновим уже этот сезон. Сперва нужно думать о людях, а потом уже о футболе. 

Ранее стало известно, что «Фиорентина» собрала более полумиллиона евро на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 10:46
А ведь Коммиссо прав!
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 09:21
Здоровье всегда на первом месте.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 09:18
Люди важнее.
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