УЕФА дело говорит. Доиграть, непременно доиграть! 

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вчера, 23:05

«Соккер.ру» интересует судьба европейских чемпионатов, которые прервались на самом интересном месте.

Во всем мире идет война с коронавирусом, но война войной, а футбол по расписанию, пусть даже это расписание из-за пандемии COVID-19 уже лишилось изящных очертаний. Самый главный вопрос на сегодняшний день: будут ли доиграны национальные чемпионаты? Да или нет? Это в первые дни мы пытались начертить несколько стратегий, искали ответы на вопросы «когда?» и «как?» Сейчас, когда ситуация перестала быть новой и непривычной, лишние сущности отсекаются за ненадобностью, но поиски сути и истины не прекращаются.

Мы не сомневаемся, что УЕФА найдет возможность выявить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы — Европейский футбольный союз имеет огромный финансовый интерес в завершении еврокубковых турниров, а объем оставшихся в плей-офф матчей не столь велик. С национальными первенствами сложнее: где-то 8 туров до финиша, а где-то все 12, а еще все живее разговоры о том, что нынешний сезон нужно принести в жертву коронавирусу.

В той же Бельгии клубы уже согласовали завершение сезона, боссы некоторых голландских и итальянских клубов заявляют о невозможности доведения нынешней кампании до конца, но пока это лишь отдельные звонкие голоса в шумном зале. УЕФА нашел крутой рычаг давления на национальные федерации, которые хотят преждевременно выйти из игры, не дожидаясь общего решения.

Жирный намек на будущее отказников содержится в циркуляре за подписями Чеферина (президент УЕФА ), Аньелли (лидер Ассоциации европейских клубов) и Ульссона (глава Ассоциации европейских лиг), который был отправлен всем членам упомянутых организаций:

Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется по спортивным результатам, достигнутым после окончания полноценного национального чемпионата, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия. Оценивать право клубов на участие в еврокубках сезона-2020/21 – прерогатива УЕФА . Мы знаем, как сильно вы разделяете с нами главные ценности нашего с вами спорта и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии по защите неприкосновенности этих соревнований.

Понять это выражение двусмысленно не получается, как ни стараюсь. Если без экивоков, то УЕФА грозится лишить команды из чемпионатов, которые не будут доведены до конца, еврокубков в следующем сезоне. Для многих клубов участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы после коронавирусного локдауна и сопутствующих ему огромных финансовых потерь станет натуральным спасением. В такой ситуации со стороны клубов продавливать досрочное завершение чемпионатов — это выстрел себе в ногу, руку и добровольный удар головой о косяк.

На самом деле, позиция бельгийских клубов, а также президентов «Сампдории» и «Брешии» контрпродуктивная, однобокая и проигрышная. Массимо Ферреро и Массимо Челлино — эмоциональные итальянцы, поэтому наговорили с три короба глупостей про мысли футболистов и уважение к умершим, но ведь прямо сейчас никто и не выгоняет команды на поле и не зовет зрителей на трибуны. Какой смысл спешить с принятием решений и завершать чемпионаты в начале апреля, если есть еще четыре месяца, чтобы их доиграть? Принять формальное решение, нажать на «стоп» никогда не поздно, тем более УЕФА не указ властям государств: пока сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка — никакого футбола.

В то же время футбол не должен носить траур, когда людей выпустят на улицы и позволят снова ходить на стадионы. Напротив, футбол должен стать одной из тех радостей, которая вернет нас к нормальной жизни. И да, об экономических интересах тоже нужно думать, хотя и не в первую очередь — сначала о здоровье и безопасности. Но когда напротив этих двух пунктов будет «ОК», в интересах клубов как можно скорее и больше играть в футбол. Чтобы снова быть в деле, чтобы зарабатывать, чтобы самим не стать хладными трупами.

Истерики и нытье по поводу скомканного будущего сезона и тяжелой следующей зимы звучат неубедительно, поскольку все решения УЕФА — в частности, перенос Евро-2021 на следующее лето и разрешение доигрывать матчи сезона 2019/20 даже после 30 июня, это шаг в сторону клубов, которые могут остаться без штанов. Это беспрецедентная ситуация, из которой не может быть простых и веселых выходов, но между «играть» и «не играть» выбор очевиден.

И пусть футболисты первое время будут думать о чем-то другом, им понадобится время, чтобы войти в колею, но ведь и у изголодавшегося зрителя любой свежий футбол будет вызывать восторг! Черт побери, да весь мир уже не будет прежним! Прикрывать чемпионаты, пока еще есть шансы их продолжить, и отказываться играть в футбол из-за унесенных коронавирусом жертв — это то же самое, что заставить людей всех творческих профессий отказаться от своей деятельности из уважения к умершим. А как же быть с живыми, которые должны откуда-то черпать силы жить дальше и радоваться жизни? Футбол поможет миллионам людей. И никого не оскорбит.