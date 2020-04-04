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Суркис: «Нужно, чтобы Федерация слушала нас, а не использовала»

04 апреля 2020, 09:45

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выразил недовольство из-за работы Украинской ассоциации футбола во время пандемии коронавируса.

Президент УАФ говорит, что он на контакте с клубами, а с какими? Со мной никто не был в контакте. Я разговариваю с главным тренером, с врачами клуба, говорю с капитаном Сидорчуком, с Цыганковым. Я очень благодарен работникам базы «Динамо», которые следят за базой, дезинфицируют там все, готовят зал для игроков, которые по одному приезжают и тренируются.

Когда будет разрешено тренироваться по 3-4 футболиста, то мы все равно должны согласовать с УАФ. Но впечатление, что нашей федерации не существует. Они спрятались и боятся, что заразятся.

Позвоните [генеральному директору «Шахтера» Сергею] Палкину и узнайте, он знает, что будет с еврокубками. Я уверен, что он знает ситуацию пока, потому что они контактируют с участниками, и он сам может позвонить в УЕФА и узнать последние новости.

Возможно, есть клубы у нас, нуждающиеся в помощи. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, кому нужна помощь.

Мы должны вести диалог с ними, а от них ничего не слышно. Надо, чтобы федерация думала о клубах, а не использовала нас, как проституток. Дайте футболистов, они будут играть, а мы себе медальки будем вешать. А потом скажем, что мы им премию дали — 10% из того, что выделяет УЕФА.

Ранее голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о том, как он проводит время на карантине.

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ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 13:11
Видно человек переживает в отличии от чиновников
Суеверный
Суеверный
04 апреля в 10:45, ред.
Кажется Суркис чем-то заразился намедни. Бывает. Но слабовероятно что упирается в китайский вирус. Три рюмки приличного коньяка этот деятель может себе позволить с утра. Чем закусить? Выбор любой. Я бы "куснул" кожаный мяч..А как известно было еще древним египтянам -- "зараза к заразе не пристает". Это позже Аркадий Райкин при участии Михаила Жванецкого, Виктора Ильченко, Романа Карцева породил формулу "Чем больше женщину мы меньше, тем больше меньше она Вам" (Цитата не точная - секите в сети на свободных от SARS-CoV-2 сайтах). Кстати много можно познать в вике после запроса "Короновирус".... Так... Только что была страничка и уже удалили... может марсиане?
beefs
beefs
04 апреля в 10:04
они на карантине, чего вы хотите от них...
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