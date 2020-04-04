Суркис: «Нужно, чтобы Федерация слушала нас, а не использовала»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выразил недовольство из-за работы Украинской ассоциации футбола во время пандемии коронавируса.

Президент УАФ говорит, что он на контакте с клубами, а с какими? Со мной никто не был в контакте. Я разговариваю с главным тренером, с врачами клуба, говорю с капитаном Сидорчуком, с Цыганковым. Я очень благодарен работникам базы «Динамо», которые следят за базой, дезинфицируют там все, готовят зал для игроков, которые по одному приезжают и тренируются.

Когда будет разрешено тренироваться по 3-4 футболиста, то мы все равно должны согласовать с УАФ. Но впечатление, что нашей федерации не существует. Они спрятались и боятся, что заразятся.

Позвоните [генеральному директору «Шахтера» Сергею] Палкину и узнайте, он знает, что будет с еврокубками. Я уверен, что он знает ситуацию пока, потому что они контактируют с участниками, и он сам может позвонить в УЕФА и узнать последние новости.

Возможно, есть клубы у нас, нуждающиеся в помощи. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, кому нужна помощь.