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Тренер минского «Динамо»: «Не знаю, будет ли чемпионат приостановлен»

04 апреля 2020, 09:31

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал возможную приостановку чемпионата Беларуси из-за эпидемии коронавируса.

Не знаю, будет ли чемпионат приостановлен. Что скажут делать, то и будем делать. Мы спортсмены. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Если приостановят, то что делать — будем на карантине. Надо думать, как ребят в форме держать. Никто же не может сказать, на какой срок карантин. Он может и на год продлиться. Я об этом даже не думаю. Что будет, то будет. Когда скажут, тогда и будем думать.

Риск есть, даже когда мы с вами тут находимся. Если ехать в одном автобусе, раз уж на то пошло. Мне моя парикмахерша рассказала, что у нее подруга есть, которая сидит взаперти и никуда не выходит, а муж — таксист. В чем логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить и радоваться, что мы живем. И поменьше это нагнетать.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
04 апреля в 17:26
Пусть будет.
Alprish
Alprish
04 апреля в 11:42
Не нужно останавливать единственный действующий чемпионат в Европе.
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 09:42
Как гордый Варяг - чемпионат продолжается.
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