Тренер минского «Динамо»: «Не знаю, будет ли чемпионат приостановлен»

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал возможную приостановку чемпионата Беларуси из-за эпидемии коронавируса.

Не знаю, будет ли чемпионат приостановлен. Что скажут делать, то и будем делать. Мы спортсмены. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Если приостановят, то что делать — будем на карантине. Надо думать, как ребят в форме держать. Никто же не может сказать, на какой срок карантин. Он может и на год продлиться. Я об этом даже не думаю. Что будет, то будет. Когда скажут, тогда и будем думать.

Риск есть, даже когда мы с вами тут находимся. Если ехать в одном автобусе, раз уж на то пошло. Мне моя парикмахерша рассказала, что у нее подруга есть, которая сидит взаперти и никуда не выходит, а муж — таксист. В чем логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить и радоваться, что мы живем. И поменьше это нагнетать.