МЮ может приобрести Депая или Заха, если не подпишет Санчо

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04 апреля 2020, 10:20

«Манчестер Юнайтед» может приобрести форварда «Лиона» или вингера «Кристал Пэлас» следующим летом, если клубу не удастся подписать контракт с полузащитником дортмундской «Боруссии» . Депай и Заха уже выступали за МЮ , и у манкунианцев есть опция обратного выкупа этих игроков, сообщает источник со ссылкой на Daily Express.