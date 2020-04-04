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МЮ может приобрести Депая или Заха, если не подпишет Санчо

04 апреля 2020, 10:20

«Манчестер Юнайтед» может приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая или вингера «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха следующим летом, если клубу не удастся подписать контракт с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Депай и Заха уже выступали за МЮ, и у манкунианцев есть опция обратного выкупа этих игроков, сообщает источник со ссылкой на Daily Express.

Кроме того, стало известно, что МЮ обратился к «Барселоне» по поводу трансфера защитника Самюэля Умтити.

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Все комментарии
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
04 апреля в 14:18
что за бред? думаю это утка
Dark MU
Dark MU
04 апреля в 13:05, ред.
Они уже были в МЮ, оба не заиграли зачем покупать их снова, что за бред?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
04 апреля в 11:18
Лучше Санчо
dimagas2
dimagas2
04 апреля в 10:50
По последним новостям лидируют борьбе за Санчо Пансу)))
Но есть вариант и по Дону Кихоту)))
dzvinka
dzvinka
04 апреля в 10:46
берите обоих, и дупая и заха)) лишними не будут.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 10:23
Не подпишет.
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