МЮ может приобрести Депая или Заха, если не подпишет Санчо

«Манчестер Юнайтед» может приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая или вингера «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха следующим летом, если клубу не удастся подписать контракт с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Депай и Заха уже выступали за МЮ, и у манкунианцев есть опция обратного выкупа этих игроков, сообщает источник со ссылкой на Daily Express.
Кроме того, стало известно, что МЮ обратился к «Барселоне» по поводу трансфера защитника Самюэля Умтити.
Но есть вариант и по Дону Кихоту)))
Но есть вариант и по Дону Кихоту)))