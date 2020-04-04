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«Милан» изменил трансферную политику на рынке

04 апреля 2020, 09:57

Сообщается, что исполнительный директор «Милана» Иван Газидис изменил трансферную политику клуба. 

Теперь итальянский клуб будет покупать только молодых и талантливых игроков стоимостью не более 2.5 млн евро. 

Также «Милан» планирует расстаться со всеми футболистами, контракт которых истекает в ближайшее время. 

Недавно Иван Газидис высказался по вопросу возобновления Серии А.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
04 апреля в 12:37
Если тренеров не увольнять каждые 6 месяцев, то может что-то и выстрелит в перспективе трех-четырех лет, а иначе это уровень зоны вылета даже не серии А, а серии Б. Реально, на что претендовать, когда у тебя весь состав будет стоить дешевле зарплаты одного КриРо?
Все похоже на то, что либо клуб будет делать ставку на своих воспитанников, коих немало, либо станет клубом-донором, покупающим игроков за копейки с целью перепродажи.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 11:26
Милан в неделб 9 раз меняет трасферную политику.
dimagas2
dimagas2
04 апреля в 10:27
бредятина.
barcamilan
barcamilan
04 апреля в 10:20
ну и уроды...шейхи купите милан, плиз
ОПС
ОПС
04 апреля в 10:16
Может и правильно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 апреля в 10:09
Это уже было.
drug01
drug01
04 апреля в 10:02
денег мало
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