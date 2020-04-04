«Милан» изменил трансферную политику на рынке

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04 апреля 2020, 09:57

Сообщается, что исполнительный директор «Милана» Иван Газидис изменил трансферную политику клуба.

Теперь итальянский клуб будет покупать только молодых и талантливых игроков стоимостью не более 2.5 млн евро.

Также «Милан» планирует расстаться со всеми футболистами, контракт которых истекает в ближайшее время.

Недавно Иван Газидис высказался по вопросу возобновления Серии А.