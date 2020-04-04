«Милан» изменил трансферную политику на рынке

Сообщается, что исполнительный директор «Милана» Иван Газидис изменил трансферную политику клуба.
Теперь итальянский клуб будет покупать только молодых и талантливых игроков стоимостью не более 2.5 млн евро.
Также «Милан» планирует расстаться со всеми футболистами, контракт которых истекает в ближайшее время.
Недавно Иван Газидис высказался по вопросу возобновления Серии А.
Все похоже на то, что либо клуб будет делать ставку на своих воспитанников, коих немало, либо станет клубом-донором, покупающим игроков за копейки с целью перепродажи.
Все похоже на то, что либо клуб будет делать ставку на своих воспитанников, коих немало, либо станет клубом-донором, покупающим игроков за копейки с целью перепродажи.