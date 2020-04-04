Лукаку: «Забивать голы — это мой наркотик, вот чем я живу»..

Нападающий «Интера» рассказал о своем индивидуальном росте.

Когда ты становишься зрелым, ты больше обращаешь на себя внимания. Забивать голы — это мой наркотик, вот чем я живу. Чем старше ты становишься, тем больше ума в тебе появляется, ты учишься играть.

Если я хочу помочь своей команде, то я должен знать, как это сделать. Это касается не только забитых голов. Каждый должен чувствовать себя частью команды.