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Лукаку: «Забивать голы — это мой наркотик, вот чем я живу»

04 апреля 2020, 12:56

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своем индивидуальном росте.

Когда ты становишься зрелым, ты больше обращаешь на себя внимания. Забивать голы — это мой наркотик, вот чем я живу. Чем старше ты становишься, тем больше ума в тебе появляется, ты учишься играть.

Если я хочу помочь своей команде, то я должен знать, как это сделать. Это касается не только забитых голов. Каждый должен чувствовать себя частью команды.

Ранее Лукаку рассказал о тренировочном процессе.  

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Все комментарии
Juve14
Juve14
04 апреля в 20:10
Либо он хочет сказать что он не наркоман, либо что у него большие ломки
Sadjon
Sadjon
04 апреля в 15:07
Удачи тебе Ромелу.....
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 13:45
Видать, крепко сидит, если только такие ассоциации!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 апреля в 13:18
Лукаку: «Забивать голы — это мой наркотик, вот чем я живу»..

..Видать когда был в МЮ, с поставками проблемы начались.
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 13:09
Наркоман парень)))
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 13:03
это похвально))
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 13:02
Не везде у тебя получается.
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