Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом»

Футбольный агент Тимур Лепсая поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса.

Я бы отметил не ситуацию с коронавирусом, а общую ситуацию в мировой экономике — падают цены на нефть, а многие российские клубы спонсируются владельцами из нефтегазовой отрасли. Я кандидат экономических наук, защищал диссертацию по нефтянке, и понимаю: цены на нефть в среднесрочной перспективе вряд ли вернутся к тем, что были до кризиса.

Коронавирус, если не через месяц, то через два-три, закончится, а цены на нефть за три месяца абсолютно точно не откатятся к прежним показателям, которые были еще два месяца назад. Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.

Вижу, что экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится. И это не так уже и плохо: клубы начнут стараться жить по средствам, и, может быть, это даже приведет к некому выздоровлению. После любой болезни организм идет на поправку, и наш футбол возьмет курс на восстановление.