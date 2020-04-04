ГлавнаяНовости

Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом»

04 апреля 2020, 15:08

Футбольный агент Тимур Лепсая поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса.

Я бы отметил не ситуацию с коронавирусом, а общую ситуацию в мировой экономике — падают цены на нефть, а многие российские клубы спонсируются владельцами из нефтегазовой отрасли. Я кандидат экономических наук, защищал диссертацию по нефтянке, и понимаю: цены на нефть в среднесрочной перспективе вряд ли вернутся к тем, что были до кризиса.

Коронавирус, если не через месяц, то через два-три, закончится, а цены на нефть за три месяца абсолютно точно не откатятся к прежним показателям, которые были еще два месяца назад. Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.

Вижу, что экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится. И это не так уже и плохо: клубы начнут стараться жить по средствам, и, может быть, это даже приведет к некому выздоровлению. После любой болезни организм идет на поправку, и наш футбол возьмет курс на восстановление.

Все новости
Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане
Сегодня, 14:25 Комментарии1
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии12
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Федотов: «Восстановление Рами затянулось»
Сегодня, 09:03 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 02:06
в любой другой стране эта ситуация привела бы к развитию детско-юношеского футбола и поиску молодых дарований. но речь про россию...
ABir
ABir
04 апреля в 20:06
И это не плохо будет для российского футбола, появятся шансы у российской молодежи
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 19:29
Таким образом футболисты начнут жить по средствам.
CSKA2012
CSKA2012 ответил oFANATo
04 апреля в 19:28
Придется миллеру отказываться от Малкомов за 40 млн.евро.))))))
Да он никакущий этот малком , у нас Ваня Обляков такой же, но дешевле на много и не ломается на год ))
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 18:56
Точнее коснётся всех и футбол в том числе
Шишанутый
Шишанутый ответил Союзник противников
04 апреля в 18:19, ред.
Твои любимые "Ахмат" и "Спартак".
Я не болею за Ахмат, ты ошибся. А Спартаку банкротство вряд ли грозит это главный клуб Росии и его в любом случае спасут. Ты лучше за Цска своим следи, там и до вируса проблемы с финансами были а теперь клуб вообще в опасности.
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
04 апреля в 18:10
Росийскому футболу пришел капец. Луч, Крылья уже выбыли. Кто следущий?!
Твои любимые "Ахмат" и "Спартак".
Шишанутый
Шишанутый
04 апреля в 17:55
Росийскому футболу пришел капец. Луч, Крылья уже выбыли. Кто следущий?!
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 17:33
Экономист Хренов.
wingback
wingback
04 апреля в 17:32
Глядишь, одумаются, и распустят спартак как корень зла...
beefs
beefs
04 апреля в 17:25
может возродится российский футбол...
ArgonS
ArgonS
04 апреля в 17:24
И не только российский.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 апреля в 16:22
Резонно, только... без легионеров, о которых упоминает г-н Лепсая, будет очень и очень грустно. Будем тогда чуть выше белорусского, и тогда госдумовец Лебедев не найдет повода сравнивать наши чемпионаты. А если быть точнее, смотреть футбол будет менее интересно, чем сейчас. Остается только надеяться, что этот пессимистический прогноз не сбудется.
Не спартак
Не спартак ответил cska vperiod
04 апреля в 16:08
Нефтегазом кормятся в основном два клуба и если они попадут в пердив то ПЛ точно оздоровится хуже станет только безбородовым, останутся без левых гонораров за лишние свистки.
Останутся одни ивановы.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 15:39
Нефтегазом кормятся в основном два клуба и если они попадут в пердив то ПЛ точно оздоровится хуже станет только безбородовым, останутся без левых гонораров за лишние свистки.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
04 апреля в 15:36
Twisted
Twisted
04 апреля в 15:32
Если и после и этого всяким кривоногам получающим по 3-4 млн евро не сократят зарплаты то я даже не знаю
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:31
Если на фоне этого кризиса из нашего футбола будут изгнаны паразиты,типа всех "лепсай",то я за кризис,тем более,что это явление,кроме трудностей,означает и побуждение к движению вперёд.
oFANATo
oFANATo ответил CSKA2012
04 апреля в 15:26
В советское время играли без легионеров и ничего только одно турне Динамо в Лондон чего стоит
Придется миллеру отказываться от Малкомов за 40 млн.евро.))))))
CSKA2012
CSKA2012
04 апреля в 15:20
В советское время играли без легионеров и ничего только одно турне Динамо в Лондон чего стоит
112910415
112910415
04 апреля в 15:17
так, как раньше, никогда уже не будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100