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Медведев: «Самая крайняя дата возобновления чемпионата — 12 июля»

04 апреля 2020, 15:12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что крайней датой возобновления сезона РПЛ является 12 июля.

Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, т. е. легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.

Досрочное завершение? Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского ПСЖ сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут. Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 20:17, ред.
Надо Указ издать....в высшей инстанции.....
"Чемпионат завершить досрочно...но с сохранением чемпионства чемпионом"
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
04 апреля в 20:13
Думаешь к этому времени Путин победит корону ?
Надеюсь, к 9 мая корона пойдет на спад...
Izmar
Izmar
04 апреля в 18:20
Долго ждать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил oFANATo
04 апреля в 17:16, ред.
Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса 3 апреля 2020 Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно проведения матчей Российской Премьер-лиги при пандемии коронавируса. По мнению специалиста, УЕФА может неоднократно переносить рекомендуемые даты завершения нынешних сезонов и каждый национальный чемпионат будет действовать на свое усмотрение. "Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
Наивный Слуцкий. Один раз уже влип с возвращением в РПЛ, а конкретно в Рубин. Неужели он не понимает, что нашим кудесникам мяча в принципе без разницы готовится два месяца, или две недели, или вообще не готовится, на уровне футбола это никак не отразиться. Главное, чтобы не с похмелья
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 апреля в 16:57
Двумя неделями "тренировочного процесса" вполне можно поступиться в случае необходимости.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leningrad 84
04 апреля в 16:34, ред.
12 июля - это, по-твоему, "быстрое начало" чемпионата?
Думаешь к этому времени Путин победит корону ?
ДСА
ДСА
04 апреля в 16:30
Дальше видно будет
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
04 апреля в 16:14, ред.
Зенит заинтересован в быстром начале чемпионата !
12 июля - это, по-твоему, "быстрое начало" чемпионата?
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 15:33
Фамилия этого человека позволяет знать многое.
ildar_3871
ildar_3871
04 апреля в 15:31, ред.
Зенит заинтересован в быстром начале чемпионата !
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:29
Воля Митрофана МедвеДюкова парализована и не способствует принятию серьёзных мер.А это было бы ответственным решением.Словом :"Как барин изволют!"
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 15:26
Слишком большая разница в сроках.
Binger
Binger
04 апреля в 15:25
Это плохо.
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 15:21, ред.
Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса
3 апреля 2020
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно проведения матчей Российской Премьер-лиги при пандемии коронавируса.

По мнению специалиста, УЕФА может неоднократно переносить рекомендуемые даты завершения нынешних сезонов и каждый национальный чемпионат будет действовать на свое усмотрение.

"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 15:13, ред.
Он знает)))
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