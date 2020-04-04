Медведев: «Самая крайняя дата возобновления чемпионата — 12 июля»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что крайней датой возобновления сезона РПЛ является 12 июля.

Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, т. е. легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.