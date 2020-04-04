Медведев: «Самая крайняя дата возобновления чемпионата — 12 июля»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что крайней датой возобновления сезона РПЛ является 12 июля.
Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, т. е. легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.
Досрочное завершение? Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского ПСЖ сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут. Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.
"Чемпионат завершить досрочно...но с сохранением чемпионства чемпионом"
"Чемпионат завершить досрочно...но с сохранением чемпионства чемпионом"
3 апреля 2020
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно проведения матчей Российской Премьер-лиги при пандемии коронавируса.
По мнению специалиста, УЕФА может неоднократно переносить рекомендуемые даты завершения нынешних сезонов и каждый национальный чемпионат будет действовать на свое усмотрение.
"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
3 апреля 2020
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно проведения матчей Российской Премьер-лиги при пандемии коронавируса.
По мнению специалиста, УЕФА может неоднократно переносить рекомендуемые даты завершения нынешних сезонов и каждый национальный чемпионат будет действовать на свое усмотрение.
"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"