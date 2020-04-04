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Арустамян: «„Спартак“ точно не продлит контракт с Шюррле»

04 апреля 2020, 15:22

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о будущем нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Спартак».

Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны. Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле — специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно. Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол.
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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Алексей Коротеев
вчера в 06:54
Я бы не торопился с Шурле . В смысле ,отказываться от него сейчас ! Потенциал у него большой ! А там, как Богу будет угодно !
Вот скажи, какой у пенсионера потенциал? Он, как ты говоришь, из последних сил выложился в своих первых матчах, а потом понял, что в спартаке можно и не напрягаясь деньги получать...
Nekit92
Nekit92
04 апреля в 22:49
Всё просто: он пропитался спартаковским духом))
makkie
makkie
04 апреля в 22:06
Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле.
__________________________

Странная фраза... кажется, но точно :)

Хотя по сути Нобель прав - за какие заслуги выкупать контракт Шюррле? Тут можно досрочно прекращать аренду, ибо немец в нынешнем состоянии не помощник Спартаку.
Совсем от рук отбился, хотя начал за здравие...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
04 апреля в 21:03
Удивительное сочетание слов "Мне кажется, наверняка, точно")
ахаха
возможно, наверное, я даю 100% гарантию) вот ведь балабол))
ABir
ABir
04 апреля в 20:02
В начале своей игрой в Спартаке вселял надежду, в настоящее время трудно что-то сказать про его форму и мысли
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 апреля в 18:09
Я бы не торопился с Шурле . В смысле ,отказываться от него сейчас ! Потенциал у него большой ! А там, как Богу будет угодно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ШМЕЛЬ-258
04 апреля в 18:06
Вобще не понимаю, его только из за имени взяли? Кто- нибудь вообще смотрел из свиных скаутов в каком он состоянии, или решили посто бабла ему подкнуть на пенсию?
Смотрели ,конечно ! В первых своих матчах он был лучшим в составе и это чувствовалось очень сильно ,но потом ....?!.(((
Брулин
Брулин
04 апреля в 18:02
«Мне кажется» и «точно» в одном предложении это сильно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 апреля в 17:19
Вобще не понимаю, его только из за имени взяли? Кто- нибудь вообще смотрел из свиных скаутов в каком он состоянии, или решили посто бабла ему подкнуть на пенсию?
Alprish
Alprish
04 апреля в 17:15
Дайте Шуррле шанс.
Twisted
Twisted
04 апреля в 16:53
Нафига вообще приезжал?Если даже в такой лиге не на что не способен
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 16:13
Похоже, Широков был прав - Шюррле - это Маркизио 2. Сценарий один в один. Но хотелось бы надеяться, что это не так.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
04 апреля в 16:04
Звезду хотят выгнать, не красиво.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 апреля в 16:01, ред.
"Известный инсайдер" Нобель Арустамян все свои домысли свалил в кучу и представил их как истину в последней инстанции. С чего начинается второй абзац ? Со слов "мне кажется" ; после них можно было бы и не продолжать анализировать то, что сказал инсайдер, но Арустамян для придания бОльшего веса своим словам приплел сюда пристрастие немецкого игрока вегетарианством; что это странно для футболиста, и т.д. и т.п. Подумалось: российским футболистам не мешало бы присоединиться к Шюррле, когда тот поедает "зеленую" пищу, может быть тогда заиграли бы как он. Про остальное в статье промолчу, но хотелось бы пожелать Нобелю, чтобы он основательнее и профессиональнее готовился к своим "выступлениям", а то складывается впечатление, что нахватал где-то верхушек - и сидит довольный, дает интервью. А Андре хочется пожелать выздоровления и чтобы он еще не раз порадовал нас своей игрой, как это делал, правда эпизодически, в первом круге.
Альфамен
Альфамен
04 апреля в 15:45
По моему мнению,самый корявый и нескладный игрок на таком уровне
galem72
galem72
04 апреля в 15:35
Не понимаю, как можно было подобрать этот сдувшийся товар...
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 15:32
А как же спартак будет без чимпьёна мира, он же у них был в качестве кумира.
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 15:24
А зря, он много сделал для команды.
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 15:24
Жаль, вроде неплохой игрок.
beefs
beefs
04 апреля в 15:24
ничего не проиграет...
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