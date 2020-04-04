Арустамян: «„Спартак“ точно не продлит контракт с Шюррле»

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04 апреля 2020, 15:22

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о будущем нападающего дортмундской «Боруссии» , который в настоящее время выступает на правах аренды за «Спартак».

Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны. Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле — специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно. Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол.