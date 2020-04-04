Медведев рассказал, будет ли в «Зените» сокращение зарплат

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о снижении зарплат футболистов петербургского клуба на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим.