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Медведев рассказал, будет ли в «Зените» сокращение зарплат

04 апреля 2020, 16:14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о снижении зарплат футболистов петербургского клуба на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим.

Ранее Александр Медведев прокомментировал возможное возобновление сезона.

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ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:27
Дзюба не хочет понижения зарплаты , и пожертвовать не хочет как делают в мире другие футболисты ... Жадный Дзюба !
beefs
beefs
04 апреля в 22:33
да, тяжелые времена...
Тага Дага
Тага Дага
04 апреля в 22:26
Деньги государственные...раздавай,а Шлюбе больше всего. ....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Vave666
04 апреля в 20:06
Ну вроде как это средства для персонала, который на данный момент без работы!..
Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 миллион евро в фонд по борьбе с коронавирусом.
Давид де Хеа пожертвовал 300 000 евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Леон Горецка и Джошуа Киммих жертвуют миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Коутиньо передал 20 тонн продуктов и предметов гигиены нуждающимся в Рио.
Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.
Игроками "Бенфики" были куплены 51 тысяча масок, 540 тысяч пар перчаток, 750 защитных очков, 750 защитных костюмов и 200 инфракрасных термометров. Клуб также предоставил 5,5 тонны продуктов нуждающимся.

.........нашим есть с кого брать пример........
.....в реальной прямой помощи.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Vave666
04 апреля в 19:58
Ну вроде как это средства для персонала, который на данный момент без работы!..
А разве на персонал не распространяется "Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (указ 206)"

В котором в целях санитарно-эпидемиологической благополучия населения на территории РФ устанавливаются с 30 марта 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы......???
Vave666
Vave666 ответил Jeck Denielse
04 апреля в 19:54
Куда пойдут деньги от сокращения окладов игроков ???? Не лучше ли было ....чтоб игроки за деньги от "простоя" купили что нибудь реально необходимое в это нелёгкое время... А так получается что те "богатые" у которых есть деньги на выплату нехилых окладов ,при уменьшении этих окладов - просто станут чуточку богаче..))....ну и смысл ??
Ну вроде как это средства для персонала, который на данный момент без работы!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 19:52
Куда пойдут деньги от сокращения окладов игроков ????
Не лучше ли было ....чтоб игроки за деньги от "простоя" купили что нибудь реально необходимое в это нелёгкое время...
А так получается что те "богатые" у которых есть деньги на выплату нехилых окладов ,при уменьшении этих окладов - просто станут чуточку богаче..))....ну и смысл ??
AmIIIeR89
AmIIIeR89
04 апреля в 18:25
Почему это вообще обсуждают? Урезать и все, чего там обсуждать. Еще и под шумок ввести потолок зарплат
ildar_3871
ildar_3871 ответил VIPded
04 апреля в 18:17
Торги затянулись.. )))
Ждем июня , уже чемпионат начнется )
VIPded
VIPded
04 апреля в 18:06
Торги затянулись.. )))
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 17:18
Что там разговаривать - нет футбола - нет денег, с голода не сдохнут небось!
shlomo
shlomo
04 апреля в 17:09
Будем посмотреть...
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил ildar_3871
04 апреля в 17:07
Дзюба думает что такими темпами дотянет до конца карантина )
Рубин думает, что такими темпами дотянет до пердива.
ildar_3871
ildar_3871
04 апреля в 16:44
Дзюба думает что такими темпами дотянет до конца карантина )
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 16:26
Сидят ни чего не делают, за что платить.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 16:20
Возможно в Зените будет повышение зарплат.
Mangur
Mangur
04 апреля в 16:19
Без коментариев
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 16:17
Будет.
Антиспамм
Антиспамм
04 апреля в 16:16
Будет, конечно.
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