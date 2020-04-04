Медведев рассказал, будет ли в «Зените» сокращение зарплат

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о снижении зарплат футболистов петербургского клуба на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим.
Ранее Александр Медведев прокомментировал возможное возобновление сезона.
Давид де Хеа пожертвовал 300 000 евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Леон Горецка и Джошуа Киммих жертвуют миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Коутиньо передал 20 тонн продуктов и предметов гигиены нуждающимся в Рио.
Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.
Игроками "Бенфики" были куплены 51 тысяча масок, 540 тысяч пар перчаток, 750 защитных очков, 750 защитных костюмов и 200 инфракрасных термометров. Клуб также предоставил 5,5 тонны продуктов нуждающимся.
.........нашим есть с кого брать пример........
.....в реальной прямой помощи.....
Давид де Хеа пожертвовал 300 000 евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Леон Горецка и Джошуа Киммих жертвуют миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Коутиньо передал 20 тонн продуктов и предметов гигиены нуждающимся в Рио.
Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.
Игроками "Бенфики" были куплены 51 тысяча масок, 540 тысяч пар перчаток, 750 защитных очков, 750 защитных костюмов и 200 инфракрасных термометров. Клуб также предоставил 5,5 тонны продуктов нуждающимся.
.........нашим есть с кого брать пример........
.....в реальной прямой помощи.....
В котором в целях санитарно-эпидемиологической благополучия населения на территории РФ устанавливаются с 30 марта 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы......???
В котором в целях санитарно-эпидемиологической благополучия населения на территории РФ устанавливаются с 30 марта 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы......???
Не лучше ли было ....чтоб игроки за деньги от "простоя" купили что нибудь реально необходимое в это нелёгкое время...
А так получается что те "богатые" у которых есть деньги на выплату нехилых окладов ,при уменьшении этих окладов - просто станут чуточку богаче..))....ну и смысл ??
Не лучше ли было ....чтоб игроки за деньги от "простоя" купили что нибудь реально необходимое в это нелёгкое время...
А так получается что те "богатые" у которых есть деньги на выплату нехилых окладов ,при уменьшении этих окладов - просто станут чуточку богаче..))....ну и смысл ??