Руни — о сокращении зарплат: «Почему мы стали козлами отпущения? Это позор»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал тот факт, что клубы урезают футболистам своих команд зарплату в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой помочь материально, чтобы поддержать медицинский персонал или купить приборы для больниц, то я бы гордился этим — пока знал, куда идут мои деньги.

Не каждый футболист находится в одинаковом положении. И теперь с меня требуют 30-процентного сокращения зарплаты. Почему футболисты? Почему мы стали козлами отпущения? Это просто позор какой-то.

Недавно министр здравоохранения Англии заявил, что игрокам Премьер-Лиги нужно сократить зарплату. Почему у него сейчас футболисты в голове? Неужели он настолько отчаянно пытается отвлечь внимание от коронавируса?