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Руни — о сокращении зарплат: «Почему мы стали козлами отпущения? Это позор»

вчера, 13:10

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал тот факт, что клубы урезают футболистам своих команд зарплату в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. 

Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой помочь материально, чтобы поддержать медицинский персонал или купить приборы для больниц, то я бы гордился этим — пока знал, куда идут мои деньги. 

Не каждый футболист находится в одинаковом положении. И теперь с меня требуют 30-процентного сокращения зарплаты. Почему футболисты? Почему мы стали козлами отпущения? Это просто позор какой-то. 

Недавно министр здравоохранения Англии заявил, что игрокам Премьер-Лиги нужно сократить зарплату. Почему у него сейчас футболисты в голове? Неужели он настолько отчаянно пытается отвлечь внимание от коронавируса?

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Mark Luik
вчера в 18:09
советую вообще футболистам платить такую же зарплату как обычным работникам, это такая же профессия, сделать всем одинаковый оклад 3000-5000$ и норм) каждый будет играть за свой город и клуб так правильно)
И уровень футбольного шоу упадет в десятки раз.
Футболисты столько получают потому что клубы столько получают.
Это все фантастичные предложения, всегда найдется предприимчивый администратор, который поймет как заработать и все вернется на круги своя
Брулин
Брулин
вчера в 17:54
Дело в том, что есть такие печальные прогнозы, что из-за угроз вспышки эпидемии спорта со зрителями, в т.ч. и футбола, может вообще больше НЕ БЫТЬ! А значит, свои желания миллионных зарплат можно вообще забыть
Брулин
Брулин
вчера в 17:03
Так дело пойдёт и Руни станет очень популярным политиком...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:42
Так потому что вы не играете в данный момент! А значит не выполняете свою основную работу, за которую получаете деньги)
Comdiv
Comdiv
вчера в 15:58
Позор быть таким козлом.
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 15:33
советую вообще футболистам платить такую же зарплату как обычным работникам, это такая же профессия, сделать всем одинаковый оклад 3000-5000$ и норм) каждый будет играть за свой город и клуб так правильно)
cska1948
cska1948
вчера в 15:27
Получать ни за что деньги и не малые, это для таких как Руни не позор?! Ведь должно же быть чувство совести, стыда, такта. Или европейская толерантность таких понятий не предусматривает?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 15:09
Потому что вы не работаете и не приносите клубам прибыль. С какого вам должны платить столько же?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:07
Да козлов везде хватает
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:07
А сам не хочешь инициативу проявить? Правительство должно обходить всех футболистов и в личном порядке просить их пожертвовать деньги, которые они даже не зарабатывают, а просто получают, сидя дома, пока врачи без выходных и сна работают, и, кстати, Правительство тоже.

Ну Руни и выдал... Позор.
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:00
Козел возмущаться начал...
Albasin
Albasin
вчера в 13:53
Ни стыда, ни совести.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:47
Шрек как он есть..
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:41
А за что сейчас платить футболистам, если нет ни игр, ни тренировок?
ОПС
ОПС
вчера в 13:32, ред.
Давно пора у них пару - тройку нулей срезать. Расплакался.
VIPded
VIPded
вчера в 13:30
Жлобьё проявляется на всех уровнях...
Inside91
Inside91
вчера в 13:26
Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой помочь материально, чтобы поддержать медицинский персонал или купить приборы для больниц, то я бы гордился этим — пока знал, куда идут мои деньги.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:18
Позорники вся англосаксонская раса.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:18
Возмущения Руни о понижении зарплаты футболёрам - это позор для всей Англии!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:15
вас ещё не так нужно))
112910415
112910415
вчера в 13:14
а легко догадаться -
футболистов много, они заведомо не бедны, они охотно подчеркивают своё единение с большими группами населения ..
ДСА
ДСА
вчера в 13:11
Руни сам позор
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