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Футболисты «Динамо» согласились на снижение зарплаты

вчера, 16:26

Сообщается, что «Динамо» договорилось с футболистами о снижении зарплат на 20% за март и на 40% за апрель в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Ранее ходили разговоры, что игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов, однако руководство клуба проявило дипломатию, и стороны смогли прийти к консенсусу. 

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Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил волгодон 2
вчера в 19:39
бедняги милицейские по миру пошли ..еще и торговались
Сейчас полиция работает, так что взносы в пользу спортивного общества "Динамо" продолжатся. Вот один из интересных заголовков из прессы:
"В соцсетях участились жалобы работников МВД на то, что им приходится перечислять сотни рублей на нужды спортивного общества "Динамо"
112910415
112910415
вчера в 19:01
прессовать пришлось
VIPded
VIPded
вчера в 17:46, ред.
У ментов не побалуешь долго...)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:45
Да куда бы они делись эти жирующие пешеходы? Только надо было не на 40%, а на 60-70%, что бы выпендривались. Небось не обнищают, балбесы!
alexgurzan
alexgurzan ответил drug01
вчера в 17:37
Добрый день! Почему прогнозы принимали на игру ВИТЕБСК-СМОЛЕВИЧИ а сейчас хозяева поменялись? Каков будет итог???
Добрый день.
Поправим, если неправильно посчитается.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:21
Таким бездарям каждый год едва не вылетающих из высшей лиги и 10 % контрактов жирно слишком. Еще и писали что Дырошунин который уже лет 7-8 позорит само имя Динамо Москва и Яшина рулился за зарплату которой он даже близко не заслуживает(2 млн евро). Правильно какой то чиновник сказал с ними договариваться-не согласен-на улицу работать в школе физруком за 20 тыс руб. И не брать ни в какой клуб в это ТО. Что то не думаю что такие контракты больше 4-5 клубов могут платить. Не хотят пусть в Бундеслигу устраиваются . А на футболеров Динамо что то гранды Англии и Испании в очереди не стоят.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:12
Ещё и государство им поможет, самым, блин, бедным
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:03
бедняги милицейские по миру пошли
..еще и торговались
Союзник противников
Союзник противников ответил Lazurny
вчера в 17:02
Им и без согласия ее платить не стоит.
Не,ну ты изверг! Платить надо,но не более 1000 МРОТ на одно кривое рыло-ноги.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:01
Зажали-таки яйца дверью,но не до болевого шока.
Lazurny
Lazurny
вчера в 16:59
Им и без согласия ее платить не стоит.
drug01
drug01
вчера в 16:35
Добрый день! Почему прогнозы принимали на игру ВИТЕБСК-СМОЛЕВИЧИ а сейчас хозяева поменялись? Каков будет итог???
VAN ARM
VAN ARM ответил drug01
вчера в 16:32
браво!
чему?
drug01
drug01
вчера в 16:27
браво!
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