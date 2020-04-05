Футболисты «Динамо» согласились на снижение зарплаты

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вчера, 16:26

Сообщается, что «Динамо» договорилось с футболистами о снижении зарплат на 20% за март и на 40% за апрель в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Ранее ходили разговоры, что игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов, однако руководство клуба проявило дипломатию, и стороны смогли прийти к консенсусу.