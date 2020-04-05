Футболисты «Динамо» согласились на снижение зарплаты

Сообщается, что «Динамо» договорилось с футболистами о снижении зарплат на 20% за март и на 40% за апрель в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Ранее ходили разговоры, что игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов, однако руководство клуба проявило дипломатию, и стороны смогли прийти к консенсусу.
"В соцсетях участились жалобы работников МВД на то, что им приходится перечислять сотни рублей на нужды спортивного общества "Динамо"
"В соцсетях участились жалобы работников МВД на то, что им приходится перечислять сотни рублей на нужды спортивного общества "Динамо"
Поправим, если неправильно посчитается.
Поправим, если неправильно посчитается.
..еще и торговались
..еще и торговались