Хавбек «Зенита» оплатил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены

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04 апреля 2020, 22:26

Полузащитник «Зенита» помог жителям колумбийской Картахены, своего родного города.

Футболист приобрел для земляков 500 продуктовых наборов с яйцами, сахаром, солью, мукой, крупой, консервами, фасолью, чечевицей и растительным маслом.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.