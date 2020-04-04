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Хавбек «Зенита» оплатил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены

04 апреля 2020, 22:26

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос помог жителям колумбийской Картахены, своего родного города. 

Футболист приобрел для земляков 500 продуктовых наборов с яйцами, сахаром, солью, мукой, крупой, консервами, фасолью, чечевицей и растительным маслом.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
leopit
leopit
вчера в 20:58
молодец..
Брулин
Брулин
вчера в 11:08
Какие красавчики легионеры - реальные дела делают, а наши только играют в супер быструю лигу...
alexamit
alexamit
вчера в 11:06
Молодец!Вот бы и российские футболёры отщипнули бы от себя,чай не убудет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:54
Молодец Барриос.
ДСА
ДСА
вчера в 05:41
Им помощи ждать больше не от кого.
ziborock
ziborock ответил Ярославъ Ивановъ
вчера в 00:09
Молодец помог своим... за то наши больницы просят помощи ,а наше правительство помогает итальянцам и америкосам....
И в Китае наверное дураки что передали России 25 млн. масок, Италии 14 тонн всего необходимого для борьбы с вирусом, Французам 1 млн. масок и.т.д. !
Да все дураки кроме жителей одного города на Неве!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
04 апреля в 23:51
Молодец помог своим...
за то наши больницы просят помощи ,а наше правительство помогает итальянцам и америкосам....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 23:51
Респект...
Comdiv
Comdiv
04 апреля в 22:44
Достоин уважения.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 22:31
чем смог
beefs
beefs
04 апреля в 22:28
тоже помощь
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