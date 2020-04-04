Хавбек «Зенита» оплатил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос помог жителям колумбийской Картахены, своего родного города.
Футболист приобрел для земляков 500 продуктовых наборов с яйцами, сахаром, солью, мукой, крупой, консервами, фасолью, чечевицей и растительным маслом.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
Да все дураки кроме жителей одного города на Неве!
Да все дураки кроме жителей одного города на Неве!
за то наши больницы просят помощи ,а наше правительство помогает итальянцам и америкосам....
за то наши больницы просят помощи ,а наше правительство помогает итальянцам и америкосам....