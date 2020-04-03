Жёсткая сила

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вчера, 18:15

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Боруссии» Юргена Клоппа. На очереди сезон-2011/12.

Победа дортмундской «Боруссии» в чемпионате-2010/11 была воспринята в Германии неоднозначно. С одной стороны, специалисты отмечали заметный прогресс «чёрно-золотых». Клопп не зря получал большое жалование. Но были и те, кто видел дортмундцев калифом на час, воспользовавшимся проблемами «Баварии». Как «Штутгарт», взявший Серебряную салатницу в 2007 году, или «Вольфсбург», который стал чемпионом два года спустя. Внести ясность должен быть новый сезон.

Подтвердить полномочия

Полностью сохранить чемпионский состав «Боруссии» не удалось. Ушёл в «Реал» Нури Шахин. Остальные потери не выглядели серьёзными. Деде уже состарился, а Тамаш Хайнал, Маркус Фойльнер и Димитар Рангелов основными игроками никогда не были. Заменить Нури в центре поля должен был другой немецкий турок — Илкай Гюндоган из «Нюрнберга». В отличие от своего предшественника, заигранного за сборную Турции, появившийся на свет в Гельзенкирхене Илкай сделал выбор в пользу фактической родины, а не исторической. Вторым новичком стал крайний полузащитник Иван Перишич. Хорват прекрасно отыграл два сезона в «Брюгге».

Ворота по-прежнему защищал Роман Вайденфеллер, которого стали приглашать в сборную страны. Австралиец Митчелл Лангерак покорно исполнял обязанности дублёра. Сыгранная четвёрка защитников — Лукаш Пищек справа, Марсель Шмельцер слева, в центре Матс Хуммельс и Невен Суботич. В резерве Фелипе Сантана, Марк Хорншух и Юлиан Кох. У Юргена Клоппа был прекрасный выбор центральных полузащитников — выздоровевший Себастьян Кель, Свен Бендер, Илкай Гюндоган, Мориц Ляйтнер. Справа Куба Блащиковски или Иван Перишич, слева универсал Кевин Гросскройц или Марио Гётце. Супер-Марио мог заменить Синдзи Кагаву на позиции атакующего полузащитника или сыграть второго нападающего. А первым стал Роберт Левандовски, отодвинувший на вторые роли Лукаса Барриоса. А ещё имелись Мохаммед Зидан и Дамьен Ле Таллек.

Официальный сезон начался кубковой встречей с «Зандхаузеном», в которой чемпион выиграл 3:0. Продолжился Суперкубком Германии, прошедшем в формате рурского дерби. Обладатель Кубка страны «Шальке» выиграл трофей в серии пенальти. Голкипер «горняков» Ральф Ферманн отбил удары Гросскройца и Перишича. Первая, но не единственная неудача. В шести стартовых турах «Боруссия» потерпела три поражения — от «Хоффенхайма», «Герты» и «Ганновера». Не задалось начало и в групповом турнире Лиги чемпионов — домашняя ничья с «Арсеналом», потом 0:3 от «Марселя» на «Велодроме».

Но к чести Клоппа он смог быстро вывести команду из кризиса. Сначала чемпионы обыграли в Майнце родной клуб своего тренера, а потом одержали ещё три уверенных победы – над «Аугсбургом», «Вердером» и «Кёльном». И вот «Боруссия» уже вторая, в трёх очках от «Баварии», которая решила вернуть себя чемпионство. Значит, можно побороться. Правда, пришлось пожертвовать Лигой чемпионов.

Ничья в Штутгарте — отставание увеличилось до пяти очков. А на второе место вышел «Шальке». Не беда. «Вольфсбург» разгромлен 5:1. Эта крупная победа повысила игрокам настроение перед поездкой в Мюнхен. На «Альянц Арене» «Боруссия» смотрелась по-хозяйски. В середине первого тайма Гётце воспользовался ошибкой Джерома Боатенга и расстрелял ворота Мануэля Нойера. «Бавария» спохватилась, устроила штурм ворот «чёрно-золотых», но Вайденфеллер был в этот вечер не пробиваем. «Боруссия» выиграла, сократив отставание до двух очков, делила второе-третье места с одноклубниками из Мёнхенгладбаха. На очко меньше у «Шальке», с которым чемпиону предстояло сыграть на «Сигнал Идуне».

На этот раз «Боруссия» уверенно выиграла дерби — 2:0. Вторая «Боруссия» тоже записала в таблицу три очка. А «Бавария» проиграла в Майнце, пропустив вперёд две команды с одинаковыми именами. Но одноклубники сыграли в Мёнхенгладбахе 1:1 — снова вперёд вырвались баварцы. А до конца первого круга оставалось всего два тура.

Наперегонки с «Баварией»

«Бавария» выиграла в Гельзенкирхене и укрепила своё лидерство. Ибо клуб из Дортмунда не справился дома с «Кайзерслаутерном», а команда из Гладбаха и вовсе потерпела неудачу в Аугсбурге. Разгром «Фрайбурга» не изменил ситуацию. Баварцы трижды поразили ворота «Кёльна» и первыми пришли на промежуточный финиш. А кто выигрывает первый круг, тот чаще всего становится чемпионом. Что касается Лиги чемпионов, то «Боруссия» заняла последнее место в группе вслед «Арсеналом», «Марселем» и «Олимпиакосом», освободив себя от дел европейских. Но в Кубке Германии дела шли неплохо. Выиграли у дрезденского «Динамо», потом у «Фортуны» из Дюссельдорфа. Можно было готовиться к четвертьфиналу.

Мёнхенгладбахская «Боруссия», которую тогда тренировал Люсьен Фавр, начала второй круг с уверенной победы над «Баварией» 3:1. Дортмундцы же разгромили «Гамбург» 5:1 и сравнялись с лидером. Столько же (37) очков стало у «Шальке». Троевластие продлилось две недели. А потом «Шальке» и «Бавария» дружно потеряли по два очка, а «Боруссия» их не поддержала — выиграла в Нюрнберге. Появился зазор в два очка. «Шальке» затем оступился в Мёнхенгладбахе. Дортмундцы и мюнхенцы свои встречи выиграли. Дистанция та же — два очка.

«Бавария» сгоняла ничью во Фрайбурге, «Боруссия» выиграла в Берлине — два очка превратились в четыре. Дортмундцы продолжают побеждать, а мюнхенцы вернулись из Леверкузена несолоно хлебавши. Отрыв в семь очков за десять туров. Это, как минимум, заявка на защиту чемпионства. Но стоило команде Клоппа сыграть вничью в Аугсбурге, как от семи очков осталось пять. Уже не столь много, а «Боруссия» выглядела не столь свежо, как в начале второго круга. С большим трудом был обыгран «Вердер». «Бавария» же наоборот принялась топтать всё на своём пути — 7:1 с «Хоффенхаймом», 6:0 с «Гертой». Приближался день личной встречи, которая должна была всё прояснить. Отрыв тем временем усох до трёх очков.

Момент истины настал в 30-м туре. 11 апреля в Дортмунд приехала «Бавария». Тяжелейший матч. До 77-й минуты на табло горели нули, пока Гросскройц не приложился с 25 метров. Мяч по дороге задел пятку Левандовски и полетел не туда, где Ману Нойер ждал встречи с ним. За пять минут до конца встречи Арьен Роббен был сбит Вайденфеллером в штрафной хозяев. Сам пострадавший пошёл пробивать 11-метровый, но проиграл дуэль вратарю. «Боруссия» выиграла важнейший матч и вдвое увеличила отрыв — до шести очков. За четыре тура до конца.

Первый дубль

«Бавария» всё поняла. Скучная ничья с «Майнцем» (причём на «Альянц Арене») была сродни полотенцу, брошенному на ринг. А «Боруссия» выиграла у своего главного недруга в Гельзенкирхене и почти стала чемпионом. Слово почти исчезло в матче одноклубников. Голы Перишича и Кагавы короновали дортмундцев второй раз подряд. «Боруссия» подтвердила свои полномочия, представ во втором чемпионском сезоне более жёсткой и более сильной.

Но оставался ещё Кубок Германии. Дортмундцы дошли до финала. Туда же пришла и «Бавария», которой очень хотелось взять реванш за неудачу в чемпионате. Но и чрезмерное усердие могло навредить мюнхенцам, ибо через неделю им предстоял домашний финал Лиги чемпионов с «Челси». Но мало кто ожидал, что «Боруссия» на этот раз разгромит оппонента. Уже в первом тайме Ману вытащил три мяча из ворот — после ударов Кагавы, Хуммельса и Левандовски. Роббен на этот раз пенальти реализовал. После перерыва Роберт добавил ещё парочку, а гол Франка Рибери слегка смягчил баварцам горечь поражения — 5:2. «Боруссия» впервые в истории сделала дубль.

Выиграв в Германии всё, что было можно, Юрген Клопп решил вернуть болельщикам долг на международной арене. А именно достойно выступить в Лиге чемпионов. Но это будет уже в новом сезоне – 2012/13.