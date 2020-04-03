Выздоравливай, Вратарь!

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вчера, 15:50

«Соккер.ру» — о знаменитом турецком вратаре, ведущем бой с коронавирусом.

В субботу из Турции поступила тревожная новость. У знаменитого вратаря Рушту Речбера выявлен тот самый вирус. У жены, дочери и сына всё в порядке — тесты отрицательные. А Рушту был помещён в одну из клиник Стамбула.

Через несколько дней 46-летнему Рушту стало хуже. Появились все признаки воспаления лёгких. Бывший голкипер был помещён в палату интенсивной терапии. Появились сообщения — «легенда турецкого футбола в критическом состоянии». Вся Турции с напряжением следила за судьбой знаменитого голкипера.

В четверг жена футболиста Ишель сообщила, что жизнь её супруга вне опасности. Кризис миновал, и Рушту был переведен в обычную палату. Говорить о полном выздоровлении — преждевременно. Но самое страшное позади. «Как же ты нас напугал, Вратарь», — написал один популярный турецкий сайт.

Рушту Речбер — фигура общенационального масштаба. Его одинаково любят два таких враждебных сообщества, как фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Рушту играл и за одних, и за других, причём играл на совесть. Сам вратарь не скрывал, что в детстве болел за «Галатасарай», даже красно-жёлтый шарфик сохранил. Другое дело поиграть за «Джим-Бом» не довелось. И на старом стадионе «Али Сами Йен», где не жаловали игроков двух других стамбульских грандов, к вратарю сборной Турции относились снисходительно. Помнили, кто защищал ворота сборной Турции более десяти лет, с кем турецкая команда превратилась из слабака во вполне боеспособный и авторитетный коллектив, с кем турки дважды выигрывали бронзовые медали – чемпионата мира 2002 и чемпионата Европы 2008. Согласитесь, Рушту Речбер – фигура не клубная, а всетурецкая.

Здесь жил Рушту. И здесь, и здесь.

А как популярен Рушту в Турции. Там едва ли ни в каждом отеле имелся свой Рушту – швейцар, портье, официант – молодой человек с прической, как у знаменитого вратаря. Особенно много клонов Рушту у него на родине – в Анталии. В курортном регионе Турции голкипер – личность героическая. И гиды на экскурсиях всегда постараются показать дом, где жил вратарь сборной Турции, пустырь, где он начинал играть и прочие достопримечательности. Неважно, что у каждого экскурсовода имеется свой дом-музей Рушту, никто же будет проверять. Главное, что жители Анталии гордятся своим знаменитым земляком.

Если Рушту не был турком, а итальянцем, немцем или французом, то возможно бы не получил такого признания. В этих странах вратарей его уровня немало. Но когда в Турции, никогда не славившейся своими голкиперами, появился такой страж ворот, то стало ясно – Рушту обречён быть сверхпопулярным. Рослый, подвижный, прыгучий, обладающий и отменной реакцией, и не менее отменной интуицией, А ещё он играл очень красиво. Каждое движение сродни танцевальному. Из любого действия, даже банального выхода на перехват, он способен сделать маленькое произведение искусства. А что говорить об его бросках в углы ворот! Примечательно, но Рушту нередко действовал чересчур артистично, совершал сложные броски даже там, где было достаточно сделать пару шагов. Но без этого авантюризма Рушту Речбер не был бы Рушту Речбером.

Ему всегда была присуща артистичность. Яркие свитера, длинные волосы, разнообразие причесок. А как вам его боевая раскраска на ЧМ -2002? Тогда в Японии и Корее турецкий голкипер запомнился не только своей игрой (попал в символическую сборную турнира), но и необычным видом. Лицо Рушту было раскрашено, словно он не футболист, а индеец, откопавший томагавк и вышедший на тропу войны. Как объяснял потом сам вратарь, целью нанесения столь экзотического макияжа было психологическое воздействие на соперников. Вместо того, чтобы как следует прицелиться по воротам, бьющий непременно задерживал взгляд на разукрашенной физиономии вратаря. Терялись секунды, утрачивалась концентрация, и вратарь выходил победителем в сложнейших ситуациях. Вот только интересно, почему методика Рушту оказалась невостребованной в футбольном мире, да и сам турок отказался от нанесения на лицо грима. Неужели эта хитрость больше не срабатывала?

Кстати, Рушту не только эстет, пижон и хитрец, но и весьма мужественный человек. В матче Лиги чемпионов «Бешикташ» — ЦСКА , голкиперу турецкого клуба сломали нос. Надо ли говорить, насколько это больно. Если б голкипер «чёрных орлов» попросил замену, то его бы все поняли. Но Рушту доиграл встречу с ватным тампоном в носу и вряд ли виноват в голе Евгения Алдонина на последней минуте встречи.

Из Анталии в Стамбул

Рушту Речбер родился 10 мая 1973 года в городе Коркутели, провинция Анталия. Коркутели расположен на некотором расстоянии от моря, поэтому если турецкий гид будет показывать вам дом Рушту в Кемере или самом городе Анталия, то отнеситесь к его словам с улыбкой. Работа у гидов такая. Но на анталийском стадионе имени Ататюрка самый знаменитый вратарь Турции играл три сезона. В 91-92 и 92-93 довольствовался редкими появлениями, но уже успел получить превосходную прессу. Одним из первых, кто разглядел в молодом вратаре будущую звезду, был Илие Дацу, в прошлом известный голкипер «Фенербахче», впоследствии тренер вратарей стамбульского клуба. Он то и рекомендовал Рушту главному тренеру сборной Турции Фатиху Териму. «Это лучший вратарь, когда-либо рождавшийся на турецкой земле. Поверьте мне, я знаю в этом толк», — говорил Териму Илие Дацу, давно сменивший румынский паспорт на турецкий и принявший имя Ильяс Датча. Терим приехал в Анталию, посмотрел на парня в работе, после чего рекомендовал молодому человеку перебираться из «Антальяспора» в более приличный клуб, желательно стамбульский. Впрочем, «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче» и так были в курсе, что в курортной команде появилось дарование, которое избавит их от необходимости приобретать зарубежного стража ворот. Спор выиграл «Бешикташ», но 20-летнему Рушту не удалось тогда стать «чёрным орлом». По дороге в офис «Бешикташа», будущий вратарь сборной Турции угодил в автокатастрофу и получил множественные ушибы и гематомы. В итоге Рушту не смог пройти медосмотр и собрался домой. Но в Стамбуле его перехватил уже упоминавшийся Дацу, он же Датчу, и привез юношу в офис «Фенербахче». «Канарейки» подписали с молодым человеком контракт, после чего Рушту был отдан в аренду … своему родному «Антальяспору», где провел свой третий, уже полный сезон. В 94-м он прибыл в расположение «Фенера» и стал дублером Энгина Ипекоглу, основного голкипера сборной Турции.

Основным Рушту сделался через год. Энгин получил травму, долго лечился, а, поправив здоровье, обнаружил, что место в воротах занято молодым дублером. Занято прочно, ибо «Фенербахче» с новым голкипером выиграл чемпионат страны. Рушту же получил вызов от Фатиха Терима. Тогда никто не знал, что именно ему предстоит стать рекордсменом сборной Турции по количеству проведенных матчей – 120.

На чемпионат Европы 1996, куда Турция пробилась впервые в истории, Рушту поехал под 22-м номером, но именно он отыграл все три встречи. Да и потом его место в основном составе долго не подвергалось сомнению. Тренер турецкой сборной на чемпионате мира 2002 Шенол Гюнеш, считавшийся самым выдающимся турецким вратарем до появления Рушту, был рад, что в стране появился голкипер, способный сместить его с этой вершины.

Вряд ли своим прогрессом сборная Турции обязана лишь своему вратарю. Тут немало и иных причин. Но с появлением в воротах Рушту Речбера, турецкая команда приобрела солидность, которой ей так не хватало. Туркам уже нельзя было забить кучу голов, как это было раньше. Сам Рушту в 2003 году был признан лучшим вратарём мира. Турецкого голкипера завалили предложениями из ведущих клубов Западной Европы. В том же 2003-м он принял предложение «Барселоны».

«Канарейка» становится «орлом»

Но на новом месте не сложилось. Во-первых, травма, во-вторых, нежелание учить испанский язык, не говоря уже о каталонском. В-третьих, лимит на легионеров. Чтобы поставить турка в ворота, тренеру «Барсы» Франку Райкарду пришлось бы оставить в резерве кого-то из троицы – Роналдиньо, Савиола, Маркес, что было бы неразумно. В тех редких матчах, которые Рушту провёл в составе «Барселоны» он ничем особенным себя не проявил, и по окончании сезона каталонцы не стали его удерживать. Вратарь вернулся в «Фенербахче», где его помнили и уважали. Вернулся на «Шюкрю Сарачоглу» и сразу получил и игровую практику, и сумасшедшую популярность. Вот только первый номер оказался занят. Свитер с единицей примерил рослый и широкоплечий Волкан Демирель. Он же начал присматриваться и к месту в воротах сборной Турции. В отсутствии Рушту Волкан защищал ворота «канареек» — как видим, они не пропали.

Первый сезон после возвращения играл прославленный ветеран. А потом Кристоф Даум, работавший с «Фенером», стал чередовать двух голкиперов. Зико, пришедший на смену Дауму, отдал предпочтение молодому Волкану. Легенда «Фенербахче» Рушту был вынужден присесть на лавочку в 33 года. В сборной так же Волкан вытеснил именитого коллегу из ворот. Рушту оказался перед выбором – завершить карьеру и продолжить выступления в другом клубе.

И тут подвернулся «Бешикташ». На «Инёню» вспомнили, что тринадцать лет назад забраковали самого выдающегося в истории турецкого футбола вратаря и решили исправить эту ошибку. Тем более что нужно было укрепить последний рубеж – игра Хакана Арикана оптимизма не внушала, особенно после восьми безответных мячей, пропущенных в Ливерпуле. Рушту получил статус свободного агента и отправился на европейский берег Босфора, в офис «Бешикташа».

Болельщики «Фенера» были не то что опечалены, — убиты известием о переходе кумира в стан злейших врагов. Но ни угроз, ни проклятий не было. Ибо на трибунах «Шюкрю Сарачоглу» можно говорить о Рушту только хорошее или молчать. В «Бешикташе» Рушту довольно быстро стал основным голкипером и во многом благодаря его игре «чёрные орлы» стали чемпионами в сезоне 2008-09.

На чемпионат Европы 2008 года Рушту отправился в качестве дублёра Волкана, но ему пришлось становиться в ворота самому. В матче с чехами Волкан заработал весьма спорную красную карточку. Пришлось ветерану становиться в ворота в четвертьфинальной встрече с хорватами. 119 минут опытный голкипер держался прекрасно, а на сто двадцатой дрогнул и пропустил несложный мяч. Спасибо, Семих Шентюрк выручил и успел сравнять счет. Зато в серии пенальти Рушту был бесподобен, отразив три удара из четырех. Турки впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата Европы и завоевали бронзовые медали.

В финал турецкая команда не вышла – проиграла немцам 2:3. Рушту хоть и пропустил три мяча, вряд ли был виноват хоть в одном из них. Тем не менее, после чемпионата Европы он объявил об уходе из сборной Турции, которой он посвятил 15 лет и провёл 119 встреч. Постепенно Рушту отошёл на вторые роли и в «Бешикташе». В мае 2012 он решил завершить карьеру. В мае турки организовали товарищеский матч со сборной Финляндии, в котором Рушту Речбер в 120-й раз вышел в составе национальной команды.

P.S. В академии «Галатасарая» занимается 12-летний светловолосый мальчик Бурак Речбер. Говорят, что он очень способен. Правда сын избрал иную футбольную специальность. Папа играл в воротах, а Бурак хочет стать центральным нападающим.