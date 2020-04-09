«Олд Траффорд» может стать пунктом для переливания крови

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вчера, 18:26

«Манчестер Юнайтед» поддержит Национальную службу здравоохранения Англии в борьбе с COVID-19.

«Красные дьяволы» выделят 16 транспортных средств организации. При необходимости они будут использоваться службой здравоохранения. МЮ передал маски и медицинское оборудование. Клуб выплатит полную зарплату тем сотрудникам, которые будут выполнять волонтерскую работу для службы здравоохранения.

Стадион «Олд Траффорд» может быть использован как центр для переливания крови при необходимости. Сейчас сократилось количество доноров и может возникнуть нехватка крови для больных.