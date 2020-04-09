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«Олд Траффорд» может стать пунктом для переливания крови

вчера, 18:26

«Манчестер Юнайтед» поддержит Национальную службу здравоохранения Англии в борьбе с COVID-19.

«Красные дьяволы» выделят 16 транспортных средств организации. При необходимости они будут использоваться службой здравоохранения. МЮ передал маски и медицинское оборудование. Клуб выплатит полную зарплату тем сотрудникам, которые будут выполнять волонтерскую работу для службы здравоохранения.

Стадион «Олд Траффорд» может быть использован как центр для переливания крови при необходимости. Сейчас сократилось количество доноров и может возникнуть нехватка крови для больных.

Ранее стало известно, что МЮ может потерять более 100 млн евро в случае отмены сезона.

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Все комментарии
Alvish
Alvish
вчера в 20:32
Кровь должны переливать в больнице.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:50
это перебор. хватит и станций
Судья Иванов
Судья Иванов
вчера в 18:26, ред.
Достойно.
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