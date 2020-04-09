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Тарасов: «Наш народ объединяется в период настоящего ненастья»

вчера, 19:26

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о единении народа в тяжелые времена:

Считаю, что таких добрых дел должно быть больше!!! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Считаю, что таких добрых дел должно быть больше!!! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим🇷🇺👆🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Ранее Тарасов подарил жене Porsche

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:56
А ты авто жене даришь на карантине,)
Лиговский
Лиговский
вчера в 21:07
Что-то по Тарасову не видно, что у него ненастье.
Сп62
Сп62
вчера в 20:48
Что то незаметно, чтобы наши миллиардеры выстроились в очередь оказать гуманитарную помощь стране. Они объединяются, когда выводят наши деньги за рубеж. Вот здесь они едины, как и Единая Россия.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Алексей Коротеев
вчера в 20:25
Голова маленькая ,а сердце большое ! На всех хватит ! ))
На поле хет-трик не удался, так хоть тут получилось. Но время еще есть, может и на рекорд сподобится?!?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leha-ha50
вчера в 20:22
Уже третью по счету жену лыбзает!!! И что самое удивительное - все по любви!!!
Голова маленькая ,а сердце большое ! На всех хватит ! ))
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:06, ред.
Это не ненастье, Дима...это несчастье....
и аппарат ИВЛ это не зонтик...в магазине не купишь...
VAN ARM
VAN ARM ответил Leha-ha50
вчера в 20:05
Самокритично!!! Уважаю!!!
спасибо)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил VAN ARM
вчера в 20:03
зависть плохое чувство)))
Самокритично!!! Уважаю!!!
VAN ARM
VAN ARM ответил Leha-ha50
вчера в 20:00
Уже третью по счету жену лыбзает!!! И что самое удивительное - все по любви!!!
зависть плохое чувство)))
AgentART
AgentART
вчера в 19:59
В ненастье жен легко менять.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:59
дима немного не тот случай ))) !
beefs
beefs
вчера в 19:45
бывало и хуже, переживем и это
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:44
Бузов о единении
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:40, ред.
Уже третью по счету жену лыбзает!!! И что самое удивительное - все по любви!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:38
Пусть лучше о единении народа пишет одноклеточный, главное, чтобы больше никого не поздравлял с великолепной победой, а то Матч ТВ сейчас много исторических матчей для российского спорта показывает.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 19:34
Странно, что путиноид Тарасов не упомянул в своем тексте царя
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:28, ред.
Точно)))
Дима то сам делает добрые дела по ходу)))
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