Тарасов: «Наш народ объединяется в период настоящего ненастья»

Полузащитник «Рубина» поделился мнением о единении народа в тяжелые времена:

Считаю, что таких добрых дел должно быть больше!!! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим.