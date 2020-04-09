Тарасов: «Наш народ объединяется в период настоящего ненастья»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о единении народа в тяжелые времена:
Считаю, что таких добрых дел должно быть больше!!! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим.
Считаю, что таких добрых дел должно быть больше!!! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим🇷🇺👆🏻
Ранее Тарасов подарил жене Porsche.
и аппарат ИВЛ это не зонтик...в магазине не купишь...
и аппарат ИВЛ это не зонтик...в магазине не купишь...
Дима то сам делает добрые дела по ходу)))
Дима то сам делает добрые дела по ходу)))