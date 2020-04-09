Дмитрий Черышев: «Думаю, чемпионат Испании обязательно доиграют»

Российский тренер рассказал об игровой форме своего сына — хавбека «Валенсии» .

То, что происходит в Испании — трагедия, много смертей, уже больше 15 тысяч. Но свет в конце тоннеля уже виден, смертность упала с 7,3% до 3,9%.

Что у Дениса? Все началось именно с того матча между «Валенсией» и «Аталантой» в Лиге чемпионов, люди говорят, что после этой игры вирус стал более масштабно развиваться в стране. Как только Денис стал набирать форму, ни с того, ни с сего, лига приостановила чемпионат.

Сейчас Денис работает на дорожке, старается держать себя в хорошей форме. Но вы все понимаете, что это трудно. Как воспринимает ситуацию Денис? Это как ходить по бордюру, не знаешь, что будет дальше. Два-три дня после сдачи теста мы ходили, как по краю пропасти, хотелось узнать, есть ли у него этот вирус или нет. Денис до последнего дня общался с Гараем, здоровался с ним за руку. После второго теста мы были довольны, что все хорошо.

Думаю, чемпионат Испании обязательно доиграют. Со следующей недели даже может быть, есть разговоры, игроки начнут тренироваться, по два-три человека.