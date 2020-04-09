ГлавнаяНовости

Дмитрий Черышев: «Думаю, чемпионат Испании обязательно доиграют»

вчера, 15:43

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал об игровой форме своего сына — хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.

 То, что происходит в Испании — трагедия, много смертей, уже больше 15 тысяч. Но свет в конце тоннеля уже виден, смертность упала с 7,3% до 3,9%.

Что у Дениса? Все началось именно с того матча между «Валенсией» и «Аталантой» в Лиге чемпионов, люди говорят, что после этой игры вирус стал более масштабно развиваться в стране. Как только Денис стал набирать форму, ни с того, ни с сего, лига приостановила чемпионат.

Сейчас Денис работает на дорожке, старается держать себя в хорошей форме. Но вы все понимаете, что это трудно. Как воспринимает ситуацию Денис? Это как ходить по бордюру, не знаешь, что будет дальше. Два-три дня после сдачи теста мы ходили, как по краю пропасти, хотелось узнать, есть ли у него этот вирус или нет. Денис до последнего дня общался с Гараем, здоровался с ним за руку. После второго теста мы были довольны, что все хорошо.

Думаю, чемпионат Испании обязательно доиграют. Со следующей недели даже может быть, есть разговоры, игроки начнут тренироваться, по два-три человека.

Все новости
Парфёнов: «Трансферный период будет необычным — с кучей непоняток»
Сегодня, 00:55 Комментарии1
Глушаков — о кризисе: «Если что, пойду на полставки ремонтировать обувь»
Сегодня, 00:22 Комментарии7
Федотов прокомментировал возможность своего возвращения в «Урал»
Вчера, 23:26 Комментарии6
Орлов: «Не надо беспокоиться о будущем „Зенита“, это раскрученный бренд»
Вчера, 22:58 Комментарии36
Уткин — о карантине в России: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»
Вчера, 22:22 Комментарии17
Радимов: «Доверяем игрокам на карантине. Потом посмотрим, кто как работал»
Вчера, 20:54 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:58
Будем на это надеяться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:47
все в это верим!!удачи дима!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:19
Продолжат несомненно только когда.
Comdiv
Comdiv
вчера в 15:56
Дмитрий Черышев лучше бы рассказал о судьбе своей бывшей команды, откуда его поперли за профнепригодность. Чемпионат Испании его беспокоил больше. Тренер никакой, да и эксперт тоже.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:50
Здоровья всем!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:47
Возможно
SSPZ
SSPZ
вчера в 15:43, ред.
кто его знает, коронавирус это серьёзно в Испании
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100