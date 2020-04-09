Экс-врач «Спартака» высказался об антивирусном бейдже Кокорина  

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением об антивирусном бейдже форварда «Сочи» Александра Кокорина, который был обнаружен на последних фотографиях нападающего в инстаграме:
Стопроцентной гарантии, что эти бейджи помогут, никто не давал. Никем не доказано, что диоксид хлора защитит тебя от вируса. Вирус – это как радиация, его не слышно и не видно. По мне, так это пустая трата средств. Ладно ещё молодые, но если ты человек старшего возраста, то не стоит заниматься такими художествами.
Сейчас лучший способ – самоизоляция. Лучше посидеть дома, подумать, почитать и что-то посмотреть. Сейчас у каждого из нас есть шанс, чтобы перезагрузить свою жизнь.
Ранее Кокорин вернулся в Санкт-Петербург.
P.S. Главное правильно нюхать, как это делает Кокорин, после выстрела. Перед употреблением надо проверить, что бы не было патрона в патроннике, во избежании тяжких последствии.
P.S. Главное правильно нюхать, как это делает Кокорин, после выстрела. Перед употреблением надо проверить, что бы не было патрона в патроннике, во избежании тяжких последствии.