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Экс-врач «Спартака» высказался об антивирусном бейдже Кокорина

вчера, 17:54

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением об антивирусном бейдже форварда «Сочи» Александра Кокорина, который был обнаружен на последних фотографиях нападающего в инстаграме:

Стопроцентной гарантии, что эти бейджи помогут, никто не давал. Никем не доказано, что диоксид хлора защитит тебя от вируса. Вирус – это как радиация, его не слышно и не видно. По мне, так это пустая трата средств. Ладно ещё молодые, но если ты человек старшего возраста, то не стоит заниматься такими художествами.

Сейчас лучший способ – самоизоляция. Лучше посидеть дома, подумать, почитать и что-то посмотреть. Сейчас у каждого из нас есть шанс, чтобы перезагрузить свою жизнь.

Экс-врач «Спартака» высказался об антивирусном бейдже Кокорина  

Ранее Кокорин вернулся в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:57
но и что не помогает тоже не доказано!! пусть носит
makkie
makkie
вчера в 18:58
Фото: Кокорин и Газзаев. Наши дни :)
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 18:55
Доктор лучше знает .
Знатог
Знатог
вчера в 18:51
А лучше всего самоизоляция в местах не столь отдалённых.
112910415
112910415
вчера в 18:43
о ужас ! доктор Васильков косвенно осудил одного известного персонажа, который возле вершин власти .. о ужас !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:38, ред.
Лучшее средство от коронавируса, 100% результат.



P.S. Главное правильно нюхать, как это делает Кокорин, после выстрела. Перед употреблением надо проверить, что бы не было патрона в патроннике, во избежании тяжких последствии.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:27
Правильно лучшее средство самоизоляция.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:23
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:03
    Мало повесил
    AgentART
    AgentART
    вчера в 18:02
    Правильно врач говорит.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 18:02
    Гламурная Кокоша!
    Comdiv
    Comdiv
    вчера в 17:58
    Пусть носит, если его это успокаивает.
    drug01
    drug01
    вчера в 17:57
    Все ищут пути спасения!!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 17:54
    фото прикольное
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