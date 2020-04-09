Фролов охарактеризовал Россию в трёх словах: «Коронавирус, нефть, Путин»

Голкипер «Крыльев Советов» рассказал, с какими словами у него ассоциируется Россия, а также поделился мнением о плюсах и минусах режима самоизоляции:

Коронавирус, нефть, Путин.

На карантине приходится самому себе готовить. Не видишься с партнерами по команде, очень скучаешь по ребятам. Третье – очень хочется играть. Скучаешь по играм, по болельщикам, по стадионам и по всей этой атмосфере.

Есть время, чтобы заняться самим собой, развиваться в направлениях, до которых в обычном режиме не доходили руки. Второе – я достаточно много занимаюсь, и мое тело становится все интереснее и прекраснее день ото дня.