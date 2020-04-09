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Фролов охарактеризовал Россию в трёх словах: «Коронавирус, нефть, Путин»

вчера, 17:00

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, с какими словами у него ассоциируется Россия, а также поделился мнением о плюсах и минусах режима самоизоляции:

Коронавирус, нефть, Путин.

На карантине приходится самому себе готовить. Не видишься с партнерами по команде, очень скучаешь по ребятам. Третье – очень хочется играть. Скучаешь по играм, по болельщикам, по стадионам и по всей этой атмосфере.

Есть время, чтобы заняться самим собой, развиваться в направлениях, до которых в обычном режиме не доходили руки. Второе – я достаточно много занимаюсь, и мое тело становится все интереснее и прекраснее день ото дня.

Ранее стало известно, что игроки самарского клуба согласились на понижение зарплат. 

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Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Он всего лишь сказал то, что сконцентрировано сейчас в ящике. Отсюда и вывод.
cska1948
cska1948 ответил cska vperiod
вчера в 19:08
Красиво сказал.
А на мой взгляд убого.
cska1948
cska1948
вчера в 19:06
Да, немного Фролов знает о стране в которой родился и вырос.
112910415
112910415
вчера в 19:01
хорошо сказал, приметно !
Cтукачок
Cтукачок ответил Karabal
вчера в 18:18
Это скорее про чалова.
Про Чалова: @опа Акинфеева, палец, рот.
valt134
valt134
вчера в 18:17
Нынешнюю Россию даже характеризовать не хочется. Ничего позитивного на ум не приходит, сплошь ругательства. Ну а над всем этим Бедламом всем знакомый нам вот уже на протяжении 20 дет один и тот же персонаж. Пройдут поправки в конституцию и будем его до конца жизни лицезреть.
Karabal
Karabal ответил Cтукачок
вчера в 18:13
С какими словами ассоциируется Фролов: @ОПА, палец, рот.
Это скорее про чалова.
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 18:05, ред.
С какими словами ассоциируется Фролов: @ОПА, палец, рот.
ДСА
ДСА
вчера в 17:54
Короновирус - это не к нам, недалёкий чувачок.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:39
Красиво сказал.
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 17:38
Россия - это разруха, нищета и грязь.

Нефть видно в ОАЭ, у нас страна не выглядит как нефтяная держава.
Cap700
Cap700
вчера в 17:33
Короновирус особо с Россией не вяжется, скорее Путин, Единая Россия и выжженная земля вокруг.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:32
Печенеги !)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:26, ред.
Как Россия может ассоциироваться с короновирусом? Это скорее про Китай. Нефть - это про Саудовскую Аравию. Остается только Путин. Можно дополнить - коррупция, воровство.

"мое тело становится все интереснее" - это как понимать?
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:21
Коррупция, воровство и беспредел власти, народная нищета, Путин.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 17:15
Нефть уже Путин продал на века вперед.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:07
В ТОЧКУ
SSPZ
SSPZ ответил SSPZ
вчера в 17:04
так и есть
Хотя нет) Нефть, Путин, Коронавирус.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:02
Ну конечно Путин
13ROS13
13ROS13
вчера в 17:02
Еще можно добавить нищета и Единая Россия.
SSPZ
SSPZ
вчера в 17:01
так и есть
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