Фролов охарактеризовал Россию в трёх словах: «Коронавирус, нефть, Путин»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, с какими словами у него ассоциируется Россия, а также поделился мнением о плюсах и минусах режима самоизоляции:
Коронавирус, нефть, Путин.
На карантине приходится самому себе готовить. Не видишься с партнерами по команде, очень скучаешь по ребятам. Третье – очень хочется играть. Скучаешь по играм, по болельщикам, по стадионам и по всей этой атмосфере.
Есть время, чтобы заняться самим собой, развиваться в направлениях, до которых в обычном режиме не доходили руки. Второе – я достаточно много занимаюсь, и мое тело становится все интереснее и прекраснее день ото дня.
Ранее стало известно, что игроки самарского клуба согласились на понижение зарплат.
Нефть видно в ОАЭ, у нас страна не выглядит как нефтяная держава.
Нефть видно в ОАЭ, у нас страна не выглядит как нефтяная держава.
"мое тело становится все интереснее" - это как понимать?
"мое тело становится все интереснее" - это как понимать?