Катар обжалует обвинения о взятках за ЧМ-2022

Высший комитет Катара по проектам и наследию обжалует обвинительное заключение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк по делу о взятках чиновникам организации при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Об этом уже заявила пресс-служба комитета.

Высший комитет Катара по проектам и наследию решительно отвергает обвинения, содержащиеся в судебных документах, опубликованных в США 6 апреля 2020 года. Они являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран — хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было предоставлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны — хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жестко оспариваться.