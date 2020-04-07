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Катар обжалует обвинения о взятках за ЧМ-2022

вчера, 21:06

Высший комитет Катара по проектам и наследию обжалует обвинительное заключение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк по делу о взятках чиновникам организации при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Об этом уже заявила пресс-служба комитета.

Высший комитет Катара по проектам и наследию решительно отвергает обвинения, содержащиеся в судебных документах, опубликованных в США 6 апреля 2020 года. Они являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран — хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было предоставлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны — хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жестко оспариваться.

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ОПС
ОПС
сегодня в 08:14
Правильно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:51
это верно но бесполезно ) жалоба палачу на судью!!! хотя лучше чем россия которая в очередной раз утёрлась и промолчала!!! нужно хоть как то бороться с этой пендосско-европейской заразой которую они зовут демократией и толерантностью!!!!!!
beefs
beefs
сегодня в 07:32
Перед кем?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 21:58
Катар сделал удар по европейским демократам.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:56
У кого обжалуешь? На кого баллон катишь,на демократического жандарма мира из-за Большой Лужи???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:23, ред.
Лжескотоводсто опять начинается. Еще роденкова подключить с Скрипалями и полный ажюр... 😁.
Izmar
Izmar
вчера в 21:08
Обязательно нужно сделать.
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