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Уткин: «Дзюба совершил первый каминг-аут в российском футболе»

вчера, 21:47

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал недавние слова форварда питерского «Зенита» Артема Дзюбы о том, что он хотел бы стать Дженнифер Энистон на один день, и назвал его человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Артем Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день и, может быть, только Дженнифер Энистон. Причем, что интересно, мотировал тем, что она хороша, потому что встречалась с Брэдом Питтом.

То есть представляете, побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы это был день без секса — это как-то несправедливо. Брэд Питт здесь очень кстати. Артем Дзюба ведь продолжал свою мысль, говорил, что неплохо было бы также побыть «нашей Екатериной».

А Екатерина II чем была славна? Любовниками. Гришки Распутина, конечно, еще не было, но были Потемкин, Платон Зубов, все братья Орловы. Там какой день ни возьми в жизни Екатерины, все было наполнено событиями.

Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. Если даже это и не каминг-аут, думаю, мы в праве считать Артема Дзюбу квиром после всего этого.

Ранее Василий Уткин выдвинул свою версию причины перехода Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 09:41
Опять за Зенит стыдно.Куда ни плюнь, в Дзюбу попадёшь.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:19
Походу, алкоголизм Уткина прогрессирует и пожирает остатки мозга.
antant1
antant1 ответил Baggio R.
сегодня в 07:57
Те, кто придумал и распространяет слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Жиго, скорее всего, сами латентные 321сы
Несомненно
BenderBender
BenderBender
сегодня в 07:44
Голубые бомжи
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:17
Это как "рыбак рыбака видит издалека". Уткин ещё тот шалунишка, сразу берёт быка за.. то есть Генича за... сами посмотрите.

ATG
ATG
сегодня в 05:40
Опять ?Он на днях послал Дзюбу на**й , это уже что-то новей ? Что-то Вася разашелся
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Ждём ответа
112910415
112910415
сегодня в 05:04
неоднозначно
Timur132
Timur132
сегодня в 03:26
Клоуны друг друга стоят.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:33
Голубой "лев" ёпта. Все сошлось теперь. Вася до писался. Дзю до летался.. С таким языком "нацгероя", только в разведку и ходить. Исчезла группа в тумане Вернулся один Буратино. С полной чернилы в носу...
Привет. Ты всё знаешь о Рубине. Куда Казанский делся? Скучно без Колясика(
Illuha
Illuha
сегодня в 01:16
Гей уткин давно на свиней работает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:37
Голубой "лев" ёпта. Все сошлось теперь. Вася до писался. Дзю до летался..
С таким языком "нацгероя", только в разведку и ходить.
Исчезла группа в тумане
Вернулся один Буратино.
С полной чернилы в носу...
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:58
Утиные истории...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:54
Бомбит у жирного. Тонны г-на на Зенит и наших игроков выливает.
Почему? От чего?
Ответ очевиден. Кто там эти 2 центнера спонсирует? Кто с ним рекламу сейчас снимает? Ответ : спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:49
зенит квир полностью
ABir
ABir
вчера в 23:41
Дзюба трансвестит?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:35
Плохо , когда язык с мозгами не дружит!!!
Red blu
Red blu
вчера в 23:31
Дааа, скучно было бы в самоизоляции без Уткина и Дзюбы:))))
cska minus
cska minus
вчера в 23:17
Ахахахахах, ну в принципе чего удивляться, он же в газе играет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:02
От слуха - до Интриги
жду, что скажет Тёма...!?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:59
В России не уважают голубых , после такого у Дзюбы болельщики останутся только в Питере !
Трубадур
Трубадур ответил Baggio R.
вчера в 22:56
Лазурные фантазии?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 22:56
    дзюба это не Парадес.... дзюба лучий футболер...))), а лучший все может себе позволить.
    makkie
    makkie
    вчера в 22:53
    Во Вася попёр на Дзюбу.
    А тот сразу в кусты и отмалчивается... это не с Кокориным и Геной Миллером хохмить.
    Уткин в интернете и по шапке может дать :)
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 22:53
    Молодец Уткин что рассказал правду , народ должен знать !
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 22:51
    После таких откровений Дзюбе дорога в Москву закрыта !
    Baggio R.
    Baggio R. ответил Лиговский
    вчера в 22:49
    Если бы только Жиго, а то половина тарасовки.
      Лиговский
      Лиговский ответил Baggio R.
      вчера в 22:48, ред.
      Те, кто придумал и распространяет слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Жиго, скорее всего, сами латентные 321сы
        ildar_3871
        ildar_3871
        вчера в 22:47
        Шило в мешке не утаишь , вот и вылезло все наружу , кто есть кто !
        Djon_V
        Djon_V
        вчера в 22:47
        Васю сильно понесло, такую чушь сморозить... вспомнилась поговорка " у кого чего болит..."
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