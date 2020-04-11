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Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»

сегодня, 08:08

Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе «красных» на более продолжительный срок.

Одна вещь, о которой я жалею, это уход из Ливерпуля в 2008 году. Рафа Бенитес был рад меня отпустить, а мне отводилась лишь вторая роль.

Одной из причин моего ухода в Портсмут было то, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес установили хорошее партнерство, но спустя 18 месяцев, когда я увидел, что Андрей Воронин и Давид Нгог получают шансы, я пожалел об уходе.

Уходить из такого клуба, как Ливерпуль, непросто.

Ранее Питер Крауч рассказал, что «Ливерпуль» интересовался Гаретом Бэйлом в 2007-м году.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:33
Дела давно минувших дней.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:31
Отыграл уходи, дай другим поиграть.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:20
Чего уж теперь жалеть. 12 лет прошло. Вернуть ничего нельзя.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:12
Ладно. Чего уж жалеть)))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 08:09
Что теперь жалеть о прошлом, его уже не вернуть.
beefs
beefs
сегодня в 08:09
а разве это зависит от тебя?
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