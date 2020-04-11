Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»

Экс-нападающий «Ливерпуля» признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе «красных» на более продолжительный срок.

Одна вещь, о которой я жалею, это уход из Ливерпуля в 2008 году. Рафа Бенитес был рад меня отпустить, а мне отводилась лишь вторая роль.

Одной из причин моего ухода в Портсмут было то, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес установили хорошее партнерство, но спустя 18 месяцев, когда я увидел, что Андрей Воронин и Давид Нгог получают шансы, я пожалел об уходе.

Уходить из такого клуба, как Ливерпуль, непросто.