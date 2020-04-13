Сабитов: «Нужно доиграть сезон в РПЛ и перейти на систему „весна-осень“»

Бывший тренер юношеской сборной России , ныне работающий в «Риге» ассистентом Олега Кононова, поделился мнением о вариантах завершения текущего сезона.

А вот эта идея, между прочим, вообще классная! Будет хорошо, если команды спокойно доиграют чемпионат в нормальном недельном цикле, а не через два дня на третий или через три на четвертый, после чего последует переход на старую систему «весна-осень», которая мне больше нравится.

При этой системе чемпионат соответствует календарному году — так привычнее и проще, чем эти двойные навороты по годам. В то же время мы все прекрасно знаем, что у нас много бюджетных команд, и в любой области губернатору легче рассчитывать средства именно на календарный год, а не на два периода по полгода. Множество клубов с раздвоенным бюджетом из ФНЛ и ПФЛ испытывают большие финансовые проблемы, а некоторые даже погибают.

Совмещение трансферных окон было важно для топ-клубов страны. Но синхронизация чемпионатов, как показал опыт, оказалась для нас, наоборот, невыгодной. Раньше в России говорили: мол, давайте перейдем на «осень-весну», и тогда мы станем лучше выступать в весенней стадии еврокубков, поскольку будем подходить к февралю-марту в лучшей форме. Но ведь так не происходит. Стало еще хуже: теперь нас вообще нет в еврокубковой весне.