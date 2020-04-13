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Сабитов: «Нужно доиграть сезон в РПЛ и перейти на систему „весна-осень“»

сегодня, 10:34

Бывший тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов, ныне работающий в «Риге» ассистентом Олега Кононова, поделился мнением о вариантах завершения текущего сезона.

А вот эта идея, между прочим, вообще классная! Будет хорошо, если команды спокойно доиграют чемпионат в нормальном недельном цикле, а не через два дня на третий или через три на четвертый, после чего последует переход на старую систему «весна-осень», которая мне больше нравится.

При этой системе чемпионат соответствует календарному году — так привычнее и проще, чем эти двойные навороты по годам. В то же время мы все прекрасно знаем, что у нас много бюджетных команд, и в любой области губернатору легче рассчитывать средства именно на календарный год, а не на два периода по полгода. Множество клубов с раздвоенным бюджетом из ФНЛ и ПФЛ испытывают большие финансовые проблемы, а некоторые даже погибают.

Совмещение трансферных окон было важно для топ-клубов страны. Но синхронизация чемпионатов, как показал опыт, оказалась для нас, наоборот, невыгодной. Раньше в России говорили: мол, давайте перейдем на «осень-весну», и тогда мы станем лучше выступать в весенней стадии еврокубков, поскольку будем подходить к февралю-марту в лучшей форме. Но ведь так не происходит. Стало еще хуже: теперь нас вообще нет в еврокубковой весне.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 11:10
Если сезон не будет доигран, то результаты надо обнулять. Не должно быть не доделанного чемпиона. А новый сезон перейти на весна-осень.
pf93_sat_6mw
pf93_sat_6mw
сегодня в 11:03, ред.
Если у нас в России в футбол играть не умеют. Тут по какой системе не играй, все равно толку ноль. И всегда будут недовольные. Одни будут говорить на до по осень-весна играть, другие по весна осень. И не когда не придут к консенсусу.
drug01
drug01
сегодня в 10:54
Главное доиграть а там будет видно
Храневец
Храневец ответил Youngberg
сегодня в 10:45
какая разница какая система, надо просто играть
надо сперва победить вирус а потом играть. хотя система весна осень оптимальный вариант
beefs
beefs
сегодня в 10:45
да, это самый оптимальный вариант
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:35
какая разница какая система, надо просто играть
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